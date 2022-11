Unidades llenas, falta de camiones alimentadores e inestabilidad en la frecuencia de paso fueron algunos de los señalamientos realizados por los usuarios del Macrobús, el cual va en decremento de demanda y en calidad.

Mientras en 2018 se registraron 44.2 millones de viajes, el año pasado fueron 33.8 millones, de acuerdo con el estudio “Moverse en GDL”, del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos.

Además, la calificación de su servicio empeoró. Fue de 7.1 en 2021 y de 7.9 en 2018, según la “Encuesta de Satisfacción de Usuarios del Transporte Público del Área Metropolitana de Guadalajara”, del Imeplan.

Miguel Vitela, quien se traslada en silla de ruedas, opina: “Tiene una calidad regular por la cuestión de que a veces va bien lleno, y como nosotros andamos en silla, no hay espacio”.

Explica que es su única alternativa porque los otros camiones no traen rampa.

En el cuarto Informe de Gobierno se destaca la renovación del parque vehicular del Macrobús. Se remarca que las unidades tienen una antigüedad menor a 10 años: 15 camiones troncales y 67 en rutas alimentadoras.

Ante los resultados de Jalisco Cómo Vamos, la Secretaría de Transporte contestó que la baja de gente en los sistemas de transporte se debió a la pandemia. Indicó que este año se registra una recuperación.

Una de las quejas es el tiempo de espera de algunas líneas alimentadoras de Macrobús. EL INFORMADOR/A. Navarro

Macrobús empeora en los indicadores sobre calidad

De 35 indicadores relacionados con la calidad del servicio y la infraestructura del sistema Macrobús evaluados el año pasado, la calificación de 30 aspectos fue más baja que en 2018 y en 2016, de acuerdo con el análisis presentado por la “Encuesta de Satisfacción de Usuarios del Transporte Público del AMG”.

Solamente se mejoró en equipamiento de prepago, facilidad de pago, timbres y pantallas, mientras que la variable de iluminación se mantuvo con la misma calificación.

Entre los indicadores que fueron a la baja destacan la frecuencia de paso de los vehículos, con 7.2, cuando en 2018 la calificación fue de 8.6. La misma tendencia ocurrió con la evaluación del tiempo de traslado, cumplimiento del horario previsto, vinculación con otras rutas de transporte, confort del vehículo de transporte, accesos, pisos, asientos, ventilación, limpieza, confort por cantidad de usuarios dentro del vehículo, confort del vehículo durante el viaje y seguridad personal.

Tiempo de espera

Según la Estrategia Metropolitana de Movilidad Emergente (EMME) del Imeplan, en promedio, en el AMG un usuario de transporte público espera 11 minutos para abordar. En contraste, poco menos de la mitad de los usuarios encuestados del transporte público dice esperar al menos 15 minutos entre una unidad y otra.

Los municipios en donde más tiempo esperan los usuarios son El Salto y Tlajomulco; Guadalajara es en donde menos. Los grupos de mayor edad y el de nivel socioeconómico bajo son los que declararon esperar más entre el paso de las unidades.

Sin embargo, algunos usuarios del Macrobús esperan hasta más de 20 minutos por una unidad de la ruta alimentadora.

José Antonio, estudiante de 18 años, contó que utiliza el transporte de lunes a viernes. Sale de la estación Fray Angélico, en Miravalle, rumbo al norte de la ciudad.

“Va muy lleno en las mañanas, uso la alimentadora 20, la espero más de 20 minutos y ya cuando llego hay mucha gente, y a veces pasan los camiones, pero no los largos, y menos gente se puede subir”.

Como alternativa, plantea que hubiera camiones con más capacidad o que compraran más unidades. “Si tuviera la posibilidad de usar otro lo haría, pero esto es lo que hay”.

La infraestructura que divide los carriles se encuentra en mal estado en varias estaciones. EL INFORMADOR/A. Navarro

Baja la calificación

Promedio general 2021

Mi Tren 8.2

8.2 Mi Macro: 7.1

7.1 Mi Transporte/Troncales: 7.3

7.3 Mi Transporte/Complementarias: 7

7 Conjunto global: 7.4

Fuente: Encuesta “Encuesta de Satisfacción de Usuarios del Transporte Público del AMG”

Viajes de pasajeros en el sistema Macrobús (millones de viajes por pasajeros)

2016: 46.2

46.2 2017: 47.2

47.2 2018: 48.5

48.5 2019: 44.2

44.2 2020: 27.0

27.0 2021: 33.8

Fuente: “Moverse en GDL”

“Siempre vamos apretados”

Ariadna Alejandra Coronado, otra estudiante, refiere que usa el Macrobús cinco días a la semana, y sale desde la estación Fray Angélico. “Siempre vamos apretados. Cuando no alcanzo me espero a otro. Sí está muy lleno en las mañanas. Creo que podrían avisar en cuanto tiempo llegan las unidades para no estar viendo a qué hora va a venir, que hubiera pantallas para avisar”.

Teresa Zaragoza, madre de familia, considera que la gran ventaja que tiene es que es más rápido que los vehículos, porque va en carril confinado.

Pero al igual que los demás usuarios, el problema es la saturación. “Sí está lleno cuando uno viene de San Juan de Dios. Podrían meter más camiones y más seguridad, no me han tocado eventos de inseguridad pero he oído que los han asaltado”.

Paulina Rosas, quien abordó la ruta en la estación San Juan de Dios, dice que las veces que lo utiliza no tiene que esperar tanto.

Falta brindar mantenimiento a los espacios de atención de los usuarios. Algunos lucen llenos de basura. EL INFORMADOR/A. Navarro

Setran responde

—¿A qué atribuyen la baja en ambos indicadores?

—En 2019 hubo una baja general en los sistemas de transporte que se incrementó ante la llegada de la pandemia en 2020 y 2021, la cual se ha recuperado ahora en 2022 gracias a los procesos de renovación y a la inversión que se ha hecho tanto para la renovación de flota, la incorporación de rutas alimentadoras, como para el sistema de recaudo, tanto que se estima que para este año llegaremos a sobrepasar la demanda del 2019 y estaremos muy cercanos a la demanda de 2018.

—¿No se supone que tendría que mejorar en lugar de empeorar? ¿Hay inversión extra por parte del particular o sólo del Gobierno?

—La Setran no considera que el servicio haya empeorado, como se da por hecho en la pregunta, sino todo lo contrario, pues a pesar de que, por ejemplo en 2020, debido a la pandemia, fue el año de menor demanda, se hizo la mayor renovación de flota de los últimos años con la entrada de 67 rutas alimentadoras y de 15 unidades duales de 12 metros.

Se aclara que la renovación de flota se dio, como lo establecen las reglas de operación, con un aporte del 22% promedio del valor de las unidades por parte del Gobierno, y un 78% de los concesionarios. La puesta en marcha del sistema integral de recaudo fue toda inversión privada. La inversión total privada aproximada fue de 140 MDP en unidades y de 70 MDP en sistema de recaudo. La inversión pública fue de 36 MDP en renovación.

—¿Qué otros proyectos, aparte de renovar camiones?

—De momento se tiene el proyecto de ampliar la alimentadora 20 hacia el Sur de la ciudad.

Falta de espacios, lo más frecuente

De acuerdo con el Estudio Moverse en GDL del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, la comodidad en los traslados del transporte público es un lujo para algunos afortunados; más de la mitad de los usuarios del transporte público afirmó que regularmente va “apretado” en las unidades.

En los municipios en donde las personas usuarias del transporte público afirmaron que padecen esa situación es en El Salto y Tlajomulco.

También se indica que cuando el transporte público emigró al nuevo modelo ruta-empresa en 2017, se contempló un aumento en el costo del pasaje, pasando a $9.50; sin embargo, era necesario cumplir con una serie de requisitos para poder cobrar esa cuota, uno de ellos: modernizar las unidades. “Al final, el aumento se confirmó, a pesar de que, hasta el 31 de mayo de 2022, el porcentaje de modernización del transporte público seguía en 49”.