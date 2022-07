El gobernador de Jalisco aseguró que van a dar con los responsables y van a acabar tras las rejas los involucrados en el atentado contra Luz Raquel Padilla, a quien rociaron con alcohol, le prendieron fuego y perdió la vida.

Durante la inauguración de Talent Land en Expo Guadalajara, el mandatario lamentó el crimen al que calificó como un acto de descomposición brutal de la sociedad.

Recordó que había una orden de restricción que estaba vigente y que estaba judicializada.

"Pero el asunto es que en el informe preliminar que tenemos la persona de la orden de restricción ni quiere estuvo en la escena, entonces a partir de eso lo que tenemos que hacer es esperar la investigación, la evolución y no se va a agotar ninguna línea porque el hecho de que no haya estado ahí la persona involucrada no puede cancelar tampoco la posibilidad de que esté de alguna forma involucrada en este brutal crimen", sostuvo.

Aclaró que no se puede cancelar la línea de investigación que señala a la expareja de Luz Raquel Padilla, "pero tampoco podemos dar por sentado algo que todavía la Fiscalía está revisando".

"Es un crimen atroz, es una muestra de violencia que lastima al estado, ha habido mucha información como siempre sucede en este tipo de casos, en las redes que han generado especulaciones, pero hemos tratado, como siempre lo hacemos, de actuar con seriedad para respetar los procesos está llevando a cabo por parte la Fiscalía", dijo el mandatario.

Añadió que el otro asunto y fundamental es atender a su hijo particularmente y poder darle todo el apoyo institucional.

"Estamos coordinados con el Ayuntamiento de Zapopan, estamos muy concertados en eso", añadió.

