López Obrador compara a ejidatarios de El Zapote con abusos en Toluca

Aunque dejó en claro que el Poder Judicial debe determinar si es justa la indemnización que los ejidatarios de El Zapote demandan por las tierras que les expropiaron para la construcción del aeropuerto de Guadalajara, el Presidente Andrés Manuel López Obrador los comparó con los ejidatarios de Toluca que, según él, abusaron en sus demandas.

“Antes, por la corrupción, como robaba el de arriba también los de abajo pensaban que se podía robar, había mal ejemplo"

“Antes, por ejemplo, en la construcción del tren de Toluca se gastaban miles de millones en indemnizaciones porque cobraban y cobraban, y si no les pagaban amenazaban con que iban a tomar la carretera y les tenían que volver a pagar, como eran corruptas las autoridades todo el mundo hacía lo que le daba la gana, es como la toma de las casetas, ahora ya no estamos permitiendo que tomen las casetas porque eso es dinero del pueblo”.

El Presidente admitió que, en el caso de El Zapote, el Poder Judicial es el que debe determinar si por justicia les corresponde un pago o si ya se les pagó la indemnización que exigen, que asciende a más de mil 300 millones de pesos. “Si no, no se puede exigir algo que no sea justo a lo que no se tiene derecho”.

Argumentó que esta práctica era permitida en gobiernos anteriores como una práctica de corrupción. Esto, pese a que el sexenio de Enrique Peña Nieto se negó a indemnizar.

“Antes, por la corrupción, como robaba el de arriba también los de abajo pensaban que se podía robar, había mal ejemplo, ahora ya no se roba arriba y no queremos que nadie robe”.

El pasado miércoles, elementos federales de la Guardia Nacional desalojaron a los ejidatarios de El Zapote que mantenían tomadas las casetas del estacionamiento del aeropuerto en demanda del pago de 306 hectáreas de tierra que, aseguran, no les pagó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Incluso ya cuentan con sentencias judiciales que han ordenado el pago de los terrenos, aunque la SCT no las ha reconocido.

JM