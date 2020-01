Reina la anarquía en el estacionamiento del Aeropuerto de Guadalajara

Falta de seguridad, de luz, de agua, automóviles estacionados en lugares prohibidos, confusión y desconfianza de los conductores, es lo que se vive en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara a más de dos meses de que fue tomado por los ejidatarios de El Salto.

Por un lado el Grupo Aeroportuario del Pacífico, la empresa que administra el aeropuerto, no se hace responsable por robo o daños a los vehículos y por el otro los ejidatarios tampoco se responsabilizan aunque sí piden cooperación voluntaria para ingresar.

“Habían de arreglar este problema porque uno viene y lo confunden. Qué tal si nos roban el automóvil, a quién le vamos a reclamar”, dijo Jesús Beaz, un automovilista que vino a recoger a un pasajero.

“No tenemos la seguridad. En cualquier momento le pueden hacer algo al coche, no hay boletos, no hay nada que te ampare”, dijo Alan Suárez otro automovilista.

Desde hace casi 15 días la administración de la terminal aérea cortó el suministro de luz del estacionamiento y suspendió el servicio del agua. Por este motivo los ejidatarios instalaron una planta de luz y abastecen con una pipa de agua a los baños.

Además, colocaron un anunció sobre la carretera a Chapala donde se deslinda de los robos y hace un llamado a los usuarios a tomar precauciones.

“Estimado usuario del estacionamiento: Debido a la ocupación ilegal del estacionamiento no operan los seguros, no asumimos responsabilidad por robo o daños y no garantizamos espacio disponible. Lamentamos no poderle brindar el servicio que usted se merece”, dice el espectacular.

EL INFORMADOR / F. Atilano

Evangelina Vega Pedroza, presidenta del Ejido El Zapote, admitió que se han registrado hechos delictivos pero acusó al GAP de mandar a personas.

“Están sucediendo cosas raras y nosotros estamos ciertos y seguros que el mismo GAP nos está mandando a estas personas para que nos hagan daño, son muchas casualidades que nos suceden, pero nosotros seguiremos aquí hasta que lleguemos a un acuerdo”, aseguró Vega Pedroza.

La Policía Federal no hace rondines de vigilancia en el estacionamiento, únicamente revisa ocasionalmente que no haya explosivos en los automóviles.

GC