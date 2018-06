López Obrador cierra campaña en Jalisco, pide voto en favor de Lomelí

El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), cerró campaña en Jalisco con un mitin en la plaza Juárez de Guadalajara, ante más de 50 mil simpatizantes (según los organizadores), alrededor de 15 mil según elementos de protección civil. López Obrador reiteró sus propuestas para acabar con la corrupción, bajarse el sueldo y el salario de funcionarios de primer nivel, no vivir en la residencia oficial de Los Pinos, quitar la pensión a los ex presidentes y vender el avión presidencial. También insistió en las becas para estudiantes de preparatoria, apoyos a los jóvenes que no estudian, ni trabajan; y aumentar las pensiones a personas de la tercera edad.

AMLO recalcó en el llamado al voto parejo en favor de los candidatos de la coalición, insistió en que no confía y no apoya al emecista Enrique Alfaro.

"Nada de voto dividido, voto parejo. Voto parejo, lo digo de manera respetuosa porque son libres ustedes. Toco madera, pero si no es el doctor Lomelí tendría que cuidar la cartera, no les tengo confianza son muy corruptos. No estamos apoyando a Alfaro, que quede claro, no le tenemos confianza, es Carlos Lomelí", sentenció.

El contendiente se comprometió a regresar a Jalisco como presidente electo, confió en que el domingo de la próxima semana estará festejando el triunfo de su movimiento.

Agradeció el apoyo del alcalde con licencia de Tlajomulco Alberto Uribe, de los ex panistas José María Martínez y Abraham González Uyeda; así como de la diputada federal de Movimiento Ciudadano Candelaria Ochoa y Gerardo Fernández, hijo del cantante Vicente Fernández.

En el acto estuvieron presentes Carlos Lomelí, candidato a la gubernatura del estado, la aspirante por la alcaldía de Guadalajara, Claudia Delgadillo y el resto candidatos de la coalición a diferentes cargos públicos.

En el cerrojazo de sus actividades proselitistas en la entidad, López Obrador destacó el potencial de Jalisco y su importancia para la economía del país, prometió apoyos al campo, para el sector ganadero y al turismo.

El mitin, que comenzó dos horas después de lo programado, estuvo amenizado por mariachi, una sonora, un grupo de rock y concluyó con un baile con el cantante de banda Pancho Barraza.