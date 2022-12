La construcción de un segundo piso en avenida López Mateos está analizándose y en los próximos meses se tendrá una propuesta, informó Jorge Nuño Lara, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Detalló que la posibilidad se planteó por particulares como una “propuesta no solicitada” que está en proceso de elaboración.

“Uno de los proyectos que estamos recibiendo es poder tener una nueva vía sobre la avenida Adolfo López Mateos para tener una mejor salida hacia Colima. Estamos planeando que sea un segundo piso, es una propuesta no solicitada de un privado, entonces será con inversión privada”, comentó.

De visita en Guadalajara por el arranque de las obras de la Línea 4 del tren eléctrico, Nuño Lara dijo que aún no pueden hablar de costos porque el proyecto está en nivel de idea y aún no hay una propuesta formal, pero consideró que en unos 4 meses tendrían un planteamiento.

Agregó que también analizan la propuesta de una nueva vía hacia el Aeropuerto de Guadalajara. En el proyecto hecho por el Grupo Aeroportuario del Pacífico se solicita contar con una conexión alternativa desde avenida López Mateos hasta la terminal aérea.

Sobre la posibilidad del segundo piso y una solución vial para el ingreso sur del Área Metropolitana de Guadalajara, el gobernador de Jalisco afirmó que la decisión final deberá condicionarse a las conclusiones de las mesas de consulta que hacen con especialistas y vecinos; dijo que es una buena noticia que el Gobierno Federal tenga propuestas sobre el tema.

“En el análisis que yo he hecho, con mi equipo técnico, nos parece que la solución de un segundo piso es la más conveniente pero no vamos a tomar una definición hasta que no se agote el proceso de diálogo ciudadano que estamos llevando y que terminará en los primeros días del año próximo”, argumentó.

Desde octubre pasado, el gobierno estatal presentó la consulta “Diálogos por la movilidad sustentable de López Mateos”.

La intención sería tener una solución vial consensuada sobre cómo mejorar la circulación vehicular en la zona.

Para saber

La avenida López Mateos involucra directamente tramos en los municipios de Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga en una distancia de 27 kilómetros.