Logra dos hazañas de vida

A 55 metros de profundidad en el mar, Carlos Fernando Velasco ha visto de frente a decenas de tiburones martillo, en Baja California; mantarrayas gigantes, en las Islas Marietas, y tiburones ballena, en Holbox.

Bucear se convirtió en una de sus pasiones desde hace 17 años, cuando recibió la certificación para poder adentrarse en el océano.

Carlos logró dos hazañas en 2001: recibir un riñón de su hermano para tratar la enfermedad renal que le fue detectada 11 meses atrás y que lo mantuvo en una terapia sustitutiva durante un largo periodo; y meses después del trasplante, volverse buzo.

No es el primer hombre que recibe una certificación de buceo y conoce el mundo marino, pero sí es el primer hombre con un trasplante de riñón que lo logra en todo el mundo.

Hoy se conmemora el Día Mundial del Paciente Trasplantado, y Carlos, ahora de 55 años, celebra que el éxito de su trasplante ha sido gracias al autocuidado, la disciplina en su alimentación y hábitos, el apoyo de su familia, el seguimiento médico y una buena actitud ante la vida.

“Si alguien que está en diálisis me pregunta qué tiene que hacer, lo primero que le digo es que siga las instrucciones del médico, hacer equipo con él. Si el médico dice no, simplemente es no, así de fácil. Hay cosas que uno tiene que aceptar que no va a poder hacer, empiezas a vivir y a aceptar los límites, te tienes que convertir en un paciente profesional”.

Para lograr la certificación tuvo que pasar duras pruebas y convencer a su familia y médicos de que todo estaría bien. Hoy lleva 580 sesiones de buceo en su currículum.

Carlos ha vivido 17 años con un riñón trasplantado que le funciona sin problemas. Cuenta con las carreras de ingeniería química y pedagogía, dio clases durante 35 años y está jubilado desde hace dos.

Oportunidades laborales

El secretario técnico del Consejo Estatal de Trasplante de Órganos y Tejidos (CETOT), Raymundo Hernández, reconoció que existen pendientes para las personas que se someten a un proceso de trasplante. Para mejorar este panorama, el CETOT y la Secretaría del Trabajo retomarán el convenio que se firmó hace algunos años para capacitaciones y talleres para los trasplantados.