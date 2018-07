Localizan restos de menor dentro de cuerpo de agua en Nextipac

El cuerpo de un menor de siete años fue localizado dentro de un cuerpo de agua de la colonia El Húmedo en el poblado de Nextipac, informó este lunes la Coordinación Municipal de Protección Civil Bomberos Zapopan.



Luego de tres horas de búsqueda, el cuerpo del niño fue hallado a metro y medio de profundidad y a un metro de la orilla del cuerpo de agua, ubicado en el cruce de las calles Dalia y Gardenia de la colonia ya mencionada de Zapopan.



Familiares del menor reportaron que había desaparecido en la zona, sin embargo, nadie confirmó haber visto al niño introducirse en el cuerpo de agua, por lo que elementos de la corporación, en coordinación con la comisaría de seguridad y servicios médicos del municipio realizaron el operativo de búsqueda.

#Entérate

Nuestros oficiales rescatan cuerpo de un menor de 7 años dentro de un cuerpo de agua en la Col. El Húmedo.



Personal del área de salud integral brinda soporte psicológico a los familiares. @PoliciaZapopan resguarda el área. pic.twitter.com/IuOxwIqPqd — PCyBOMBEROS ZAPOPAN (@UMPCyBZ) 2 de julio de 2018



"Ingresaron (los elementos) a hacer una búsqueda, esta búsqueda fue un barrido, la profundidad lo permitía y lo hicieron a pie, no separándose ellos mucho para rastrear toda el área y de esa manera fue como se encontró", informó el director de operaciones de la coordinación de Protección Civil y Bomberos Héctor López Sahagún.



El director agregó también la recomendación de no perder de vista a los menores, además de no introducirse en cuerpos de agua de los cuales se desconozca la profundidad.



El cuerpo del menor fue trasladado a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses donde se le practicará la autopsia de ley para conocer con exactitud las causas del fallecimiento.

LS