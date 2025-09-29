Lluvias en Zapopan dejan inundaciones en La Martinica y rescates de 96 personas

Las fuertes lluvias registradas la tarde y noche de hoy afectaron varias colonias de Zapopan principalmente La Martinica.

La tormenta de esta tarde registrada cerca de las 19:00 horas afectó gravamente colonias como La Martinica, Arroyo Hondo, Lomas de Tabachines, entre otras.

En la zona de La Martinica se registraron niveles de hasta cinco metros de profundidad por lo que tuvo que intervenir Protección Ciivil.

“Se han rescatado hasta el momento 96 personas, 78 adultos, el resto menores y un canino”, explicó Mario Alberto Espinosa, coordinador de Protección Civil.

Los elementos de protección civil explicaron que la cantidad d agua fue superior a la capacidad de la cuenca.

Tuvimos una persona lesionada y fue atendida por elementos de Cruz Verde y Cruz Roja afortunadamente no hemos tenido lesionados de consideración.

Además se reportan fugas de gas, inundaciones en diferentes colonias del municipio aledañas a estas colonias.

Operativo en Zapopan tras tormenta

Por su parte, el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, informó a través de redes sociales que, tras la fuerte tormenta registrada en distintos puntos del municipio, se había activado un operativo integral para atender de inmediato las afectaciones.

Las colonias La Martinica, Lomas de Tabachines y Mesa Colorada fueron señaladas como las zonas con mayor prioridad en la atención. Para ello, elementos de Protección Civil de Zapopan, la Policía de Zapopan, Servicios Municipales, Guardianes Viales y diversas coordinaciones del Gobierno de Zapopan trabajaron en conjunto con el fin de brindar apoyo y garantizar el bienestar de los vecinos.

La autoridad municipal pidió en su mensaje que la población siguiera en todo momento las indicaciones de las autoridades y se mantuviera informada a través de los canales oficiales. También reiteró que la prioridad siempre había sido salvaguardar la seguridad y el cuidado de las y los habitantes del municipio.

EE