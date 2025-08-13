Lluvias en Zapopan dejan inundaciones en Avenida Patria, Puerta de Hierro y Andares

Durante la tarde de hoy se registró una lluvia de intensidad ligera a moderada en el municipio de Zapopan. Las principales zonas afectadas por inundaciones se localizaron en Puerta de Hierro, Andares y avenida Patria.

De acuerdo con autoridades municipales de Protección Civil, se reportaron encharcamientos e inundaciones en:

Real San Javier, Patria y Acueducto (Puerta de Hierro) con vehículos varados, Lomas del Bosque Acueducto y Boulevard de las Flores, Altamira, Patria y Romanos (desbordamiento de canal, vehículos varados y nivel de agua de 60 a 70 cm), Jardines del Valle, Valle de Atemajac y Av. Acueducto (inundación en vía pública con un vehículo y dos personas en su interior).

Asimismo, se registraron dos inundaciones en viviendas de la colonia San Juan de Ocotán.

En cuanto a afectaciones por caída de árboles, se reportaron dos incidentes en la colonia Santa Margarita: uno en el número 2664 y otro en la primera sección, entre las calles De las Torres y Santa Lucrecia.

La dependencia informó también sobre cinco vehículos varados: cuatro en Altamira, Patria y Romanos —uno de ellos con dos personas a bordo—, y uno más en Jardines del Valle, Valle de Atemajac y Av. Acueducto, con dos ocupantes.

En las labores de atención participaron Protección Civil y Bomberos de Zapopan, Guardianes Viales, Parques y Jardines, la Comisaría de Seguridad Pública, C5 Zapopan, Mejoramiento Urbano y Cruz Verde.

YC