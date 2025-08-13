Detienen a presunto sacerdote por abuso sexual

Un presunto sacerdote fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Se le acusa de abuso sexual en la Ciudad de México.

Se trata de Bernardo “N”, un presunto sacerdote de nacionalidad colombiana, quien fue señalado en una denuncia por abuso sexual agravado y violación agravada, en perjuicio de una menor de edad.

La madrugada del pasado 10 de agosto, policías de la Fiscalía estatal lo ubicaron en el Aeropuerto de Guadalajara, tras un vuelo proveniente desde Panamá.

De acuerdo con las investigaciones, tras los abusos, Bernardo “N” habría amenazado a la menor de edad con hacer daño a su familia para que no contara lo sucedido. Sin embargo, a principios de este año, la víctima contó a su familia lo sucedido, por lo que se interpuso una denuncia que permitió identificarlo y detenerlo.

El señalado ya fue presentado ante el Juzgado que lo solicitaba para continuar con las investigaciones de ambos delitos.

YC