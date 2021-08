Llaman a cerrar filas contra virus

Para evitar el incremento de casos y fallecimientos por COVID-19 en esta tercera ola, líderes empresariales y de la sociedad civil hicieron un llamado a la población jalisciense para cerrar filas contra el virus.

El presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), Rubén Masayi González Uyeda, pidió reforzar las medidas de prevención debido a que un nuevo cierre de las actividades económicas podría llevar a muchos negocios a la quiebra.

El presidente de la Coparmex Jalisco, Carlos Villaseñor, señaló que “acatar las medidas de manera responsable nos da la oportunidad de que las empresas y unidades económicas no detengan su marcha, con eso estamos protegiendo el empleo que tanto hemos luchado para generar y, con ello, los ingresos de las familias jaliscienses”.

La directora de Mexicanos Primero capítulo Jalisco, Paulina Hernández, consideró que es importante que se realicen acciones que permitan la reapertura de las escuelas, luego de más de 500 días del cierre de los planteles.

El coordinador de Jalisco Cómo Vamos, Augusto Chacón, dijo que “la ciudadanía debería entender que podría continuar con su vida diaria si se respeta que no haya aglomeraciones y no acudir a espacios que no sean de primera necesidad”.

Carlos Alonso Reynoso, epidemiólogo de la Universidad de Guadalajara (UdeG), reiteró que es crucial cuidarse debido a que la nueva variante Delta es más contagiosa y ha traído cambios en el comportamiento de la enfermedad.

Por último, el cardenal de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, envió un mensaje a los fieles católicos y a la ciudadanía a vacunarse como un acto de conciencia moral.

“La vacuna sí es una garantía, ojalá que quienes se resisten accedan a vacunarse por el bien propio y por los demás, y que en general todos volvamos a tener estrictos cuidados porque esta pandemia no se ha retirado, sigue activa”, expresó.

