Línea 4: Chocan Hagamos y Morena por iniciativas de financiamiento para obras

En sesión extraordinaria, el Congreso de Jalisco dio entrada las iniciativas del gobernador para autorizar contratos de coinversión pública-privada para la construcción de la Línea 4 (L4) del tren eléctrico y la ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales de El Ahogado.

Aunque apenas se enviaron a comisiones legislativas para iniciar su revisión, el tema calentó los ánimos entre el coordinador de la fracción de Morena, José María Martínez, y los diputados de Hagamos, Mara Robles y Enrique Velazquez, quienes intercambiaron descalificativos y señalamientos en los que se acusaban mutuamente de mentirosos. La sesión se interrumpió por un momento debido a los gritos y aspavientos entre los legisladores.

La diputada Robles y el diputado Martínez se enfrascaron en cuestionamientos sobre quién cumple su palabra o quién hace público lo dicho en reuniones privadas de la Junta de Coordinación Política.

“Esta capacidad presagiadora la lleva a mentir de forma elocuente y bonita. Ese guiño que pretenden hacer ahora con Morena, incluso publicando encuestas patito colocando a un personaje de su equipo como futuro candidato a gobernador que gana en este Estado, no está funcionando, cámbienle de estrategia”, dijo el morenista.

En su respuesta la legisladora acusó falsa vehemencia en los dichos del coordinador de Morena.

“Me sorprende que alguien que se precia de ser inteligente quiera rebajar el nivel a estas alturas. Lo reto a que contrate a un polígrafo y me someta a él. Es muy lamentable que me acuse de mentirosa, es una falta de respeto. No es la primera vez que recibo presiones y agresiones de su parte, mis compañeras me sugirieron que las hiciera públicas y levantáramos una denuncia de violencia política por razón de género, pero le digo una cosa, como usted y yo no somos iguales no lo necesito”, acusó la diputada.

“Está bien que se turne, pero no me gusta el procedimiento y muchos de los de aquí habíamos dicho que íbamos a cambiar eso y se están rajando”, comentó el diputado Velázquez.

La iniciativa del esquema financiero para la L4 se remitió a las Comisiones legislativas de Hacienda y a la de Movilidad. La de la planta de tratamiento de El Ahogado a la de Hacienda y a la de Planeación y Ordenamiento Territorial.

Se dejó abierta la posibilidad de que la próxima semana se realicen reuniones para revisar las propuestas del Poder Ejecutivo.

JM