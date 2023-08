El regreso a clases ha preocupado a los padres de familia, no por las compras de útiles escolares y uniformes, sino por los nuevos libros de texto anunciados por la Secretaría de Educación Pública (SEP), ya que desde que se dio a conocer el contenido de los materiales, ha sido motivo rechazo y consideran que son un retroceso en la educación debido a que no contienen los suficientes elementos para una educación integral.

Desde quejas por la carencia de matemáticas en los libros de texto, erratas en el uso del vocabulario y politización de la historia se conforman la lista de defectos por lo cuales los padres se oponen a recibir los nuevos manuscritos de la SEP, tal cual consideraron que el nuevo modelo que ha sido elegido para la educación no era el más adecuado o que incluso podría ser difícil de implementar.

“Están utilizando modismos que no son correctos, no ayudan a lo mexicanos a hablar correctamente, con eso de que ahora les ponen la «S», fuistes, venistes, no es la forma correcta de hablar, tampoco el salte para afuera y entra para adentro tampoco, creo que hay que mejorar la educación, el nuevo modelo lo están manejando por proyectos, eso hace que las matemáticas no sean tan mecanizadas pero si un maestro no lo sabe manejar no van a llegar a los objetivos requeridos para que los alumnos lo logren eso va a ser el problema” aseguró Jenny Miranda, madre y maestra del nivel básico.

Frente a la posibilidad de quizá no poder para el proceso de distribución varias madres y padres aseguraron que lo mejor sería no valerse de los nuevos textos como parte de la educación, sino depender directamente de una planeación independiente entre los maestros y los padres de familia.

“Si de por sí a los niños les cuesta mucho trabajo, yo creo que ahí hay que reforzar por medio de más ejercicios, que no se sientan tan saturados, pero pues sí, tan poquitas páginas quedan muy pobres. Queda muy descubierta la educación, lo que podemos hacer es no basarnos tanto en estos libros desafortunadamente, hacerlo más a criterio del maestro y acompañado siempre de los papás sobre todo en temas sexuales y temas de historia”, comentó Karla García.

En suma expresan que lamentan que las nuevas generaciones no puedan tener acceso a una educación más enriquecida y neutral como en el pasado, argumentan en algunos casos que los menores podrían salir con capacidades menores para los siguientes niveles académicos.

“Estamos yéndonos a un retroceso de 60 años creo y en cuanto a las ideologías pues definitivamente no, no comulgo con que se les tenga que imponer una una ideología comunista a nuestros niños” continúo “Es un retroceso para los pobres niños que no van a tener esa oportunidad que tuvimos quizás muchos de nosotros de haber conseguido una preparación normal en el ámbito de la educación, de acuerdo a lo que es la primaria secundaria, etcétera, y los van a llevar es a tener unas capacidades pues inferiores” concluyó Óscar Montañez.

