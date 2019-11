Liberan a dos presas con antecedentes de violencia intrafamiliar

Tras analizar sus casos con perspectiva de género, dos mujeres que se hallaban recluidas en la Comisaría de Reinserción Social Femenil obtuvieron el beneficio de libertad condicional; fue el juez Primero de Ejecución de Penas del Primer Partido Judicial, Bernardo Salazar Rodríguez, quien determinó dejar libres a Alejandra y a Perla.

El juez analizó a detalle las circunstancias de cada uno de estos dos casos, donde aplicó y priorizó el respeto a los derechos humanos y el bien superior del menor.

En el caso de Alejandra, a ella se le había dictado una sentencia de seis años con nueve meses por el delito de robo calificado en grado de tentativa. La mujer ya había cumplido tres años y seis meses de su condena; sin embargo, al encontrar factores sociales, como antecedentes de violencia intrafamiliar por parte de su expareja y disfuncionalidad familiar, el juez ordenó la libertad inmediata.

"Siento muchas emociones encontradas, no olvidaré lo que aprendí en este lugar; ahora que llegaron ellos todo se solucionó muy rápido; estoy muy agradecida", manifestó Alejandra.

En cuanto a Perla, ella cumplía una condena de nueve años de prisión por el delito de robo calificado. No obstante, se interpuso el recurso de libertad anticipada bajo motivos de carencia de habilidades educo-formativas y círculo social con problemas parasociales, por lo que el juez ordenó su libertad inmediata tras cumplir años y ocho meses en el reclusorio.

"No me lo esperaba, fue una sorpresa, pero gracias a todos ellos, porque antes yo pensaba que me iba a quedar aquí los nueve años; fue muy rápido con este nuevo equipo, tanto de dirección como de juzgados; no puede haber palabras, pero significa mucho para mis hijos, para las personas que estuvieron constantemente aquí conmigo", declaró Perla.

La libertad anticipada de estas mujeres es un beneficio con fundamento en la visión de género y la calidad de vulnerables, violentadas y discriminadas, con el que se extingue la pena de prisión. Ésta se tramita ante el Juez de Ejecución a petición del sentenciado, su defensor, el Ministerio Público o a propuesta de la autoridad penitenciaria, para lo que también se notifica a la víctima u ofendido.

Las libertades anticipadas se realizan en conjunto entre la Secretaría de Igualdad Sustantiva, quien presenta el diagnóstico del contexto familiar y social de la víctima; la Comisaría de Reinserción Femenil, que se encarga de estudiar los expedientes de las mujeres recluidas; y el Poder Judicial del Estado de Jalisco, que analiza cada caso y lo juzga bajo la perspectiva de género.

JM