Las familias de desaparecidos en Jalisco también sufren extorsión

En Jalisco, ni las familias que tienen a un familiar desaparecido escapan de los extorsionadores. De hecho, son uno de sus principales objetivos, pues más de la mitad de ellos han reportado a la Fiscalía que reciben llamadas de extorsión.

Salvador Perea Rodríguez, comandante en la Policía Investigadora del área de Búsqueda de Personas Desaparecidas, explicó que “con el afán de dar pronto con el familiar cercano, y creyendo que todas las personas son buenas, hacen viral una fotografía y ponen un teléfono para que les den información”.

Allí es cuando los delincuentes tratan de aprovecharse, pues les dicen que tienen información relevante cuando en realidad buscan sacarles dinero. “Allí es cuando caen. No se da en todos los casos, pero sí se puede dar si no se asesoran. Sí caen muchas personas. De cada 10, la mitad. Es lo que he visto”.

Pero Guadalupe Aguilar, presidenta de la organización Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej), estimó que la cifra de víctimas es mayor. “Al 90% de personas que presenta denuncias, cuando ponen avisos de que tienen un desaparecido, los extorsionan”.

Explicó que, en la mayoría de casos, las personas no se acercan ni a autoridades ni a colectivos de inmediato para asesorarse, sino que dejan pasar tiempo y, para entonces, ya circula en internet alguna fotografía de su familiar con teléfonos propios.

“Cuando (los familiares) llegan al colectivo es porque ya fueron extorsionados. Ya están desesperados porque la Fiscalía no les da respuesta y llegan 24 o 48 horas después de la desaparición. Allí es cuando uno les empieza a decir qué no hagan… pero ya lo hicieron”.

Otra pista es que, cuando se llevan a una persona, lo primero que les quitan es el teléfono, por lo que los delincuentes tienen a la mano contactos de familiares, precisamente para extorsionarlos.

Evite convertirse en víctima

Fundej ofrece estas alternativas de respuesta para desconcertar y exponer al extorsionador, antes de que éste logre su cometido.

Si le dicen… Usted responde… ¿Con quién hablo? ¿Con quién desea hablar? ¿De dónde me contestan? ¿A dónde llamó? Yo sé que usted tiene/usted es... Usted está mal informado Lo tenemos vigilado ¿Qué traigo puesto? Papá, estoy secuestrado ¿Cuál es el nombre de tus abuelos/mascota? Hola tío Dime el nombre y apellido de mi hermano Hola primo Dime el nombre y apellido de mi tío

Rompen récord… en llamadas falsas

El 20 de junio, Mario Alberto Barba no regresó a casa. Trabajaba en su ruta de entrega, en una empresa de paquetería, y de pronto se desconectó. Familiares, amigos y patrones comenzaron a buscarlo y publicaron su fotografía con números de contacto. Entonces iniciaron las llamadas, pero no para revelar el paradero de Alberto, sino para pedir información.

“Que dónde vivía, con quiénes vivía, qué tipo de camioneta traía y otras cosas”, comentó una de sus compañeras. Después iniciaron las extorsiones. “Van unas 15 llamadas. Hay algunos que comentan que lo tienen y, al querer llegar a un acuerdo, les decimos que nos lo pasen, que nos den una señal para saber que está vivo. Se enojaban y empezaban a amenazar”.

Como los teléfonos de amigos y familiares ya eran públicos, los criminales comenzaron a llamarles por sus nombres. Entonces borraron la información que habían subido. “Hubo quien dijo que era un tal Adrián Loera, supuestamente hermano del ‘Chapo’ y cosas así”.

Algunos les pedían 15 mil pesos y argumentaban que lo habían “levantado” por equivocación, así que con un solo depósito en una tienda de conveniencia lo soltarían. Otros pedían 100 mil pesos. “Había quienes nos preguntaban cuánto pedían los otros que también intentaban extorsionar”, como para comparar precios y pedir montos competitivos. A la fecha, el hombre permanece desaparecido.

Desde 2012, y hasta mayo pasado, Jalisco sumó 42 mil 890 reportes de víctimas. AP/Archivo

Jalisco, tercer lugar nacional en extorsiones telefónicas

Alma recibió una llamada al teléfono de su negocio. Era un hombre, quien decía ser miembro de un grupo delictivo. El supuesto criminal le pidió entregarle una buena suma de dinero por “cobro de piso” (para permitirle trabajar). Y le advirtió que, de no hacerlo, habría represalias en contra de ella y de su familia.

La forma en la que se condujo hacia ella le provocó miedo, pues incluso la llamó por su nombre. Así, decidió no abrir su negocio. Sin embargo, sí alcanzó a atinar que se trataba de un caso de extorsión telefónica y, días después, buscó a las autoridades.

Ni en Tamaulipas, uno de los estados con más llamadas de extorsión del país, sus ciudadanos padecen tanto ese delito como en Jalisco. Nuestro Estado se encuentra en tercer lugar a nivel nacional en los reportes al número 088.

La Policía Federal, dependencia responsable de ese número de denuncia, informó que desde 2012, y hasta mayo pasado, Jalisco sumó 42 mil 890 reportes de víctimas. Eso lo ubica sólo por detrás de Estado de México (126 mil 299 casos) y Ciudad de México (125 mil 935). Tamaulipas apenas sumó seis mil 414 reportes en el mismo lapso, lo que equivale a 15% de lo que hay en Jalisco.

El tercer lugar nacional de Jalisco también se mantiene en los casos consumados. La Policía Federal informó que en el mismo periodo hubo mil 636 extorsiones; es decir, casos donde la gente creyó la historia de los delincuentes y entregó dinero. El año con más incidencias fue 2014: prácticamente hubo una diaria.

Según la dependencia, en todo México 4.2 de cada 100 habitantes caen en el engaño y pagan a los delincuentes. Entre el 9 de febrero de 2009 y el 27 de mayo pasado se habían registrado 564 mil reportes de extorsiones telefónicas a la línea 088, y de ellas, 23 mil 887 fueron consumadas.

Recomendaciones de la Policía Federal

La principal recomendación de la Policía Federal ante un caso de extorsión telefónica es mantener la calma, interrumpir la llamada y verificar si la situación es real. Al mismo tiempo, sugiere no ceder a las exigencias y llamar de inmediato al 088. Pese a las campañas, cada año miles de víctimas son intimidadas y ceden. El año 2014 fue el que más reportes registró, y aunque la tendencia desde entonces fue a la baja, en 2018 aumentó dramáticamente.

Sólo 61 detenidos

Independientemente de las investigaciones que llevan las fiscalías y procuradurías de cada Estado, la Policía Federal solamente cuenta con el registro de 61 personas detenidas por extorsión telefónica, según informa su Unidad de Transparencia.

De éstas, 20 han sido del Estado de México, 13 de Ciudad de México, cinco de Pachuca y una en Morelos, Tamaulipas y Baja California. No se reportó dónde ocurrió el resto.

Los arrestos derivaron de 154 carpetas de investigación abiertas entre el 9 de febrero de 2012 y el 27 de mayo de 2019.

El Artículo 12 del Reglamento de la Ley de la Policía Federal dice que a la División de Investigación le corresponde participar en la detención de personas y en el aseguramiento de bienes relacionados con hechos delictivos.