Las Tres Gracias estrenan nueva ubicación en Plaza República de Guadalajara

Las esculturas de “Las Tres Gracias”, obra del artista Sergio Garval, fueron reubicadas en su nuevo emplazamiento en la Plaza República, en el cruce de las avenidas México y Américas.

Las piezas, tituladas “La Belleza”, “La Abundancia” y “La Alegría”, fueron desmontadas de su antigua ubicación para ser trasladadas a este nuevo espacio, donde ya pueden ser apreciadas por el público.

PUEDES LEER: Inauguran nuevo edificio de lofts de Calle y Número

La alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, explicó que las esculturas serán instaladas en un camellón recientemente remodelado, el cual ahora funcionará como un punto de referencia urbana adornado con estas obras.

Recordó que Las Tres Gracias se instalaron como parte del programa de Arte Público lanzado en 2016 por el Ayuntamiento de Guadalajara donde hubo otras grandes obras para la ciudadanía.

Fue el jueves pasado cuando el Ayuntamiento de Guadalajara avaló la nueva ubicación de las piezas escultóricas.

El nuevo espacio fue acondicionado para recibir las tres piezas que originalmente estaban en el camellón de Fuelle y Lázaro Cárdenas, pero que habían sido objeto de vandalismo.

“La Belleza”, “La Abundancia” y “La Alegría”, fueron desmontadas de su antigua ubicación. A.NAVARRO

Con la reubicación, agregó Vero Delgadillo, se acercará el arte y la cultura a la gente, además de que se fomentará la construcción de comunidad y la apropiación del espacio público.

"Los seres humanos necesitamos de muchos elementos para desarrollarnos plenamente y en Guadalajara estamos convencidos que el arte y la cultura son herramientas que permiten que las personas de todas las edades, de todos los espacios, puedan también tener este confort y (…) acceder al arte y a la cultura", precisó.

El regidor Salvador Alcázar, recalcó que con la reubicación se busca consolidar a la Plaza República como un punto de encuentro y apropiación.

"Esta reubicación será en un espacio público en el que ya es una tradición dominical para coleccionistas de antigüedades, El Trocadero, y en el que existe la oportunidad de crear una nueva tradición tapatía de identidad y apropiación".

El regidor destacó que el movimiento de las esculturas se consultó con expertos y atiende a las voces del escultor y la sociedad civil.

"El propio autor Sergio Garval ha puntualizado que 'Las Tres Gracias' están hechas para que puedan trascender a través del tiempo, para sentarnos y apreciarlas en un recorrido visual y sensorial .

"Se trata de parte del patrimonio cultural de tapatías y tapatíos, porque aborda el efectivo acceso de los derechos culturales de la sociedad tapatía y por su aportación a la construcción de comunidad".

Conoce más del conjunto escultórico "Las Tres Gracias"

Se trata de la obra más ambiciosa del escultor Sergio Garval, artista tapatío cuya propuesta fue seleccionada por el programa de Arte Público lanzado en 2016 por el Ayuntamiento de Guadalajara.

Para su creación utilizó la técnica de bronce a la cera perdida y tuvo un costo de 12.1 millones de pesos. Sin embargo, debido a la demora en su entrega, Garval pagó casi 2 millones en multas. Este hecho fue minimizado por el artista, quien mencionó que su principal objetivo era dejar un legado a la ciudad.

Este es el significado de Las Tres Gracias de Garval

Las figuras que componen Las Tres Gracias miden entre 7.5 y 9 metros y representan a las Cárites, diosas menores de la mitología griega, hijas de Zeus, que simbolizan lo que es digno de ser celebrado en la vida.

Aunque el número de Cárites cambió a lo largo de la historia, Garval tomó el canon de tres que fijó Hesíodo en la Teogonía:

Aglaia: La Belleza

Eufrosina: La Alegría

Talía: La Abundancia

A las Cárites, Garval agregó tres males que son domados por ellas, representados por los caballos que montan: la muerte, la ceguera y la locura.



YC