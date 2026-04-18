Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 18 de abril de 2026

El clima en El Salto para este sábado 18 de abril anticipa que estará con muy nuboso con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 17%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Domingo 19 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Lunes 20 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

Miércoles 22 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala

Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

Clima en Tlaquepaque

Clima en Zapopan

Clima en Monterrey

Clima en Tapalpa

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Ciudad de México

Clima en Tonalá

Clima en Mazamitla

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

