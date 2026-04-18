Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 18 de abril de 2026

El clima en El Salto para este sábado 18 de abril anticipa que estará con muy nuboso con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 17%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Domingo 19 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Lunes 20 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16Miércoles 22 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga