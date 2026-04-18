Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el sábado 18 de abril de 2026

El clima en Guadalajara para este sábado 18 de abril informa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.Según se informó, el clima presenta un 31% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 19%.Domingo 19 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Lunes 20 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Miércoles 22 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Mazamitla