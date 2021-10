Las + Informador: Las noticias del 5 de octubre de 2021

Provocan daños en 200 viviendas

Las lluvias de esta madrugada no solo afectaron la Zona Metropolitana de Guadalajara, sino también a los lugares colindantes, como la Ribera de Chapala, donde hubo afectaciones en la delegación de Ajijic.

Protección Civil del municipio de Chapala informó que hasta el momento han contabilizado alrededor de 200 viviendas con daños materiales, debido a la inundación de las mismas, luego del desbordamiento de seis arroyos y nacimiento de nuevos cauces.

36 horas de arresto por no usar cubrebocas

María Elizabeth Alcaraz Virgen, diputada emecista presentó desde febrero pasado una iniciativa para reformar la Ley de Salud de Jalisco, en la que propone que las autoridades del Estado puedan sancionar a ciudadanos y establecimientos que no cumplan con las medidas sanitarias preventivas durante una contingencia sanitaria, entre las que destaca el uso obligatorio del cubrebocas, a todas las personas mayores de dos años que se encuentren en cualquier lugar público, así como en aquellos establecimientos privados con uso o tránsito público por lo que podrían ser sancionados hasta con 36 horas de cárcel.

Según la iniciativa de ley contempla las siguientes medidas de seguridad sanitaria: El aislamiento sanitario, El aislamiento social, El uso de cubrebocas y otras que determinen las autoridades sanitarias del Estado

Reconocen a San Miguel de Allende

Por tercer año consecutivo, San Miguel de Allende fue galardonado con el premio "World´s Best Awards" como The Top City 2021, por la promoción que se despliega para convertirlo en uno de los destinos favoritos de los turistas y paseantes extranjeros.

El galardón fue entregado por los directivos de la revista "Travel Leisure" al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Además, a nombre de los sanmiguelenses reconoció que la obtención de este galardón es resultado del esfuerzo, trabajo, dedicación y visión de cada uno de los habitantes de San Miguel de Allende.

Revela avance de "House of the Dragon"

Después de mucha espera, HBO Max liberó el primer teaser tráiler de "House of the Dragon", la serie que se desarrolla 200 años antes de los hechos que se narraron en la exitosa "Game of Thrones".

Basada en la novela "Fire and Blood", de George R.R. Martin,"House of the Dragon" se basa en la historia de la Casa Targaryen —la de Daenerys, conocida en "Game of Thrones" como la mamá de los dragones—.

La serie "House of the Dragon" cuenta con el propio George R.R. Martin como guionista del proyecto, en el cual también están involucrados Miguel Sapochnik y Ryan Condal, en un equipo principal de guionistas que complementa Sara Hess y con directores como Clare KIlner, Greeta V. Patel y Geg Yaitanes.