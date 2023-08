La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez Ruiz, pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dar la cara a los padres de familia de los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno.

Durante su Encuentro con la Comunidad de la Universidad de Guadalajara en el Paraninfo Enrique Díaz de León, donde presentó la charla "Derechos de réplica", la aspirante del Frente Amplio por México mandó un mensaje de solidaridad a los papás de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno.

"Yo tuve que poner en mis redes sociales en luto, fue brutal el impacto que tuvo en mi ánimo personal la historia porque soy madre de dos jóvenes y me puse en sus zapatos de estos papás la desesperación con la que estas madres tocaban las puertas para saber si estaban o no su hijo me puso en la angustia", comentó.

También pidió al Gobierno Federal presentar una nueva estrategia de seguridad y reconoció que en el caso de Lagos de Moreno hay responsabilidad de los tres niveles de gobierno: Gobierno municipal, estatal y municipal.

"Hay una mezcla entre los delitos del fuero común y fuero federal y yo creo que tienen que estar las tres autoridades federal, estatal y municipal y por supuesto invitar a la sociedad civil y académicos a encontrar una solución de Lagos de Moreno", añadió.

Agregó que es inaceptable la desaparición de un joven más.

"Sí, le toca al Gobierno federal, Jalisco no tiene la capacidad, ni de fuerza, ni de inteligencia que tienen la Guardia Nacional y el Ejército, y este gobierno ha abandonado a su suerte a Jalisco".

La legisladora planteó su propuesta de seguridad basada en tres pilares: Inteligencia de seguridad pública, trabajar con corazón y firmeza.

"Abrazos y no balazos para los delincuentes es una tomada de pelo, necesitamos aplicar la ley", aseguró.

OF