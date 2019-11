La Universidad de Guadalajara es líder nacional en crecimiento de matrícula

La Universidad de Guadalajara (UdeG) ha logrado crecer 150 mil plazas para estudiantes en 25 años, desde la creación de la Red Universitaria.

Sin embargo, este incremento ha sido en medio de constantes luchas presupuestales debido a que los recursos que recibe por parte del Gobierno federal no han aumentado en la misma proporción.

“Una de las grandes contradicciones del modelo de financiamiento es que por una parte te incentivan para que aumentes la matrícula, pero el presupuesto no crece en la misma magnitud”, dijo el coordinador General Académico de la UdeG, Carlos Iván Moreno Arellano.

Acentuó que la institución recibe, en promedio, 20 mil pesos por cada alumno que está en su matrícula, lo cual la coloca como la que obtiene menos dinero por estudiante en todo el país.

En el otro lado de la balanza está la Universidad Autónoma de Yucatán, que recibe más del triple. Moreno Arellano explicó que este fenómeno se debe a que los parámetros de la Federación para repartir recursos entre las universidades no toman en cuenta el tamaño de cada una.

A pesar de esto, destacó que la Universidad planea continuar su crecimiento, como lo demuestra la expansión de la Red Universitaria en el interior del Estado.

También resaltó que, gracias al manejo cuidadoso de sus recursos, la Máxima Casa de Estudios de Jalisco se ha mantenido alejada de problemas estructurales que pongan en riesgo su funcionamiento o el pago de las nóminas de su personal.

Desde esa óptica, el académico señaló que el aumento de recursos que la Universidad pide de parte de la Federación es para poder continuar mejorando y creciendo en una mayor proporción.

“Francamente, mientras la UdeG quiere mejorar, otras universidades tienen el problema de que no pueden pagar la próxima quincena”, dijo.

Con un crecimiento de 115% en los últimos 15 años, la UdeG es la universidad que más ha aumentado su matrícula en México, y con el incremento de su capacidad ha brindado educación universitaria, no sólo a los jóvenes del Estado, sino de todo el país, pues más de 17 mil estudiantes del nivel superior en ella provienen de otras entidades federativas.

Principales retos

Mayor vinculación con el sector productivo.

Mejores incentivos salariales para el personal docente.

Mejor cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

NUMERALIA

20 mil 167 pesos por alumno recibe la Universidad de Guadalajara por parte de la Federación.

115.1% creció la matrícula de la UdeG entre 1994 y 2019.

17 mil estudiantes de nivel superior provienen de otros estados.

32 universidades públicas en el país reciben más recursos por alumno que la UdeG.

Más vinculación, uno de los retos

Para los próximos 25 años, entre los principales retos que deberá afrontar la Universidad de Guadalajara (UdeG) está, en primer lugar, el aumento de la vinculación con el sector productivo y social, de manera que los egresados puedan tener una mayor inserción en el mercado laboral.

También se requieren mejores indicadores para saber con más claridad qué pasa con los alumnos cuando salen de la Universidad, destacó el coordinador General Académico, Carlos Iván Moreno Arellano.

Mencionó que es importante llevar a cabo una transformación y mejora profundas del modelo educativo, que implica cambiar la experiencia de los alumnos dentro y fuera de las aulas de la Universidad, con apuesta por las habilidades blandas, el contacto con múltiples disciplinas y la combinación de clases presenciales y virtuales.

Moreno Arellano hizo hincapié en que es clave mejorar la manera en que funcionan incentivos para el personal docente para garantizarles una vida más digna durante y especialmente después de su paso por la academia.

"Un gran problema es que no se integran los estímulos al salario. Un profesor puede ser miembro del SNI y tener perfil PRODEP de la SEP y vivir relativamente bien. Pero cuando es la jubilación, los estímulos se van. Si ya no mandó bien los formatos o no le aceptan un artículo, pierde el estímulo. Es una precariedad laboral".

El coordinador mencionó que se necesita buscar un mejor cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) establecidos por las Naciones Unidas para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad de la humanidad.

Reconoció que en América Latina no se ha hecho lo suficiente para cumplir estos objetivos, pero que es responsabilidad de la Universidad apostar por su cumplimiento, para que “permeen desde las aulas, desde la contratación de profesores, la formación docente en toda la universidad y de manera cultural”.