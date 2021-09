La UdeG crea Instituto de Investigación para la Educación

Con el fin de investigar, reflexionar y, sobre todo, aportar soluciones para mejorar el sistema educativo a nivel nacional, la Universidad de Guadalajara (UdeG) creó el Instituto de Investigación para la Educación, informó el Rector General, Ricardo Villanueva.

Antes de la conferencia magistral “Los grandes problemas de la Educación en México”, dictada por el profesor, escritor y periodista mexicano, Gilberto Guevara Niebla, el rector anunció que el también experto en educación sería el director del recién creado instituto, que tendrá su lugar en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA).

“Desde su libro 'La catástrofe silenciosa', Guevara Niebla señalaba que los profesores no enseñaban lo que debían enseñar y los niños no aprendían lo que debían aprender. Desde hace 30 años ocurría. La educación no era objeto de importancia pública y la pandemia (de COVID-19) nos demostró lo mismo”, expresó Villanueva.

Resaltó que prueba de ello son los resultados de la prueba PISA -un examen para medir habilidades en lectura, matemáticas y ciencia en estudiantes de 15 años- y PLANEA -para el diagnóstico de los aprendizajes de los alumnos de educación básica-, las cuales “exponen año con año nuestro sistema educativo”.

“Poco hemos avanzado en que nuestros estudiantes tengan los conocimientos y habilidades para el siglo XXI. Por eso estamos aquí, por eso creamos el Instituto de Investigación Educativa para aportar a mejorar todo el sistema educativo nacional desde la UdeG”, añadió el Rector.

Por su parte, Luis Gustavo Padilla Montes, rector del CUCEA, compartió que para pensar en la educación en todos sus niveles y modalidades, se tenían que comprender las problemáticas de cada nivel.

Pero también que se tenían que establecer esquemas de colaboración con entes gubernamentales, no sólo de Jalisco, sino de otros estados, para poder entender la problemática de la educación desde distintas regiones.

“La educación es el origen y epicentro de nuestros problemas, pero también debemos buscar cómo resolverlo y tener calidad en la educación. Este instituto encontrará alternativas para que la educación sea una oportunidad para disminuir las desigualdades. La educación es un proceso siempre inacabado”, destacó.

Carlos Iván Moreno Arellano, coordinador general académico y de innovación de la UdeG, agregó que el Instituto será, también, para investigar, reflexionar y contribuir a los problemas sociales desde la educación: “Esta catástrofe también se refleja en presupuesto para la educación, que ha disminuido 13% desde 2015”, resaltó.

Sigue leyendo…

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777

GC