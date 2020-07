La SSJ detecta cinco casos de personas con COVID-19 y dengue al mismo tiempo

Fueron identificados los primeros cinco casos de personas que padecen de forma simultánea COVID-19 y dengue. La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) informó que se trata de cinco hombres, sin relación entre sí.

La dependencia estatal informó que los afectados tienen entre siete y 52 años, y son residentes de los municipios de Jocotepec, Poncitlán, El Salto, Tlaquepaque y Guadalajara. El primer caso se registró en junio y los otros cuatro en este mes. Se detalló que dos de los pacientes requirieron hospitalización y el resto tuvieron un manejo ambulatorio (en su domicilio).

Los casos se presentaron, el primero, en un niño de siete años residente del municipio de Jocotepec, que ya fue dado de alta. El segundo caso corresponde a un varón de 44 años, vecino de El Salto, quien fue hospitalizado con diagnóstico de dengue grave y COVID-19. El paciente padecía además diabetes y falleció por complicaciones del COVID-19.

Otro caso fue un joven de 29 años de Poncitlán, con diagnóstico de COVID-19 y dengue no grave, quien no requirió hospitalización y se le dio manejo ambulatorio. El cuarto caso se trata de un hombre de 52 años, vecino de Tlaquepaque, con diagnóstico de dengue no grave, posteriormente de COVID-19, tuvo manejo ambulatorio. El quinto caso es un varón de 38 años de Guadalajara, con diagnóstico de dengue no grave y COVID-19, que no fue hospitalizado.

La Secretaría informó que mantiene la búsqueda activa de ambas enfermedades en pacientes con cuadros febriles y síntomas sospechosos.

JM