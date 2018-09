La SSJ adquiere equipo médico para Centros de Salud

Equipo médico y administrativo, así como mobiliario para la acreditación de 151 diferentes Unidades y Centros de Salud, es lo que adquirió la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) con una inversión de 131 millones 256 mil 708 pesos.

EL titular de la dependencia, Alfonso Petersen Farah detalló que el equipamiento nuevo tiene dos objetivos básicos: mejorar la calidad de la atención a la salud y, segundo, lograr la acreditación de las unidades de salud, de acuerdo con los lineamientos que marca la Secretaría de Salud del Gobierno Federal.

“Algo que me parece muy importante es mencionar que no sólo es equipamiento médico, sino también administrativo. No nos estamos enfocando a sólo mejorar la atención médica, sino también estamos enfocados a que nuestros compañeros trabajadores, tengan espacios más dignos, más adecuados y nuestros usuarios puedan estar en áreas con condiciones más satisfactorias”, manifestó.

El equipamiento se adquirió mediante cuatro licitaciones públicas, a través de 23 proveedores y beneficiará a 993 mil 391 personas. Y serán distribuidos en las cuatro próximas semanas.

LR