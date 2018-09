Instituciones de salud en Jalisco dan a conocer logros del sexenio

La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Hospital Civil de Guadalajara, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Seguro Popular en Jalisco, rindieron un pequeño informe de resultados del sexenio ante el titular de la Secretaría de Salud federal, José Ramón Narro Robles, en su visita por Guadalajara.



Los directivos de cada institución hablaron sobre la infraestructura realizada, el equipo con el que cuentan y la atención otorgada en sus instalaciones.



Una de las inversiones más grandes es la del Hospital Civil de Guadalajara, que en voz de su director, Héctor Raúl Pérez Gómez, se informó de una inversión total de mil 013 millones 231 mil 510 pesos, que representaron 25 proyectos terminados en la unidad hospitalaria "Fray Antonio Alcalde" y 12 en la "Dr. Juan I. Menchaca".



El secretario de Salud, Alfonso Petersen Farah, informó que la dependencia ha realizado obras por mil 619 millones de pesos, que sumados al equipamiento se llega a la cantidad de dos mil millones de pesos durante toda la administración estatal.



Sin embargo, el informe estuvo ausente de autocrítica y de pendientes que se heredarán a las siguientes gestiones.



Por ejemplo, no se habló de la serie de irregularidades en la SSJ, las cuales han merecido una serie de denuncias penales y auditorías por presuntos desvíos de recursos. Tampoco se habló de la deuda que se tiene con proveedores o que la instancia estatal está demandada por 11 empresas que demandan pagos.



Narro Robles dijo que, en general, las instituciones de Jalisco trabajan bien y han dado resultados. Sin embargo, se deberá trabajar para poder mantenerlos en la etapa de cambio de administración.



"El deseo es que ahora que tenemos un proceso de transición gubernamental en el Estado y en la Federación, tengamos todos la capacidad, quienes salimos y quienes reciben, de entender que lo que el país ha construido con sus instituciones públicas de salud es un patrimonio del pueblo de México".





Narro reconoce falta de universalización en salud



El secretario federal de Salud, José Ramón Narro Robles, reconoció que aunque era una de las metas que se tenían para este sexenio, no se logró la universalización de servicios.

Aunque no lo consideró un fracaso, no se pudo dar el impulso necesario para que todos los mexicanos pudieran acceder a una atención médica, independientemente, de si cuenta con seguridad social o no.



"Caminamos rumbo a ella (la universalización), se ha avanzado, ahí está, reitero, lo que dice Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social), el indicador de carencia que mejor se comportó, mejor avanzó o que disminuyó de forma más importante y que quiere decir millones de personas que tienen cobertura (en salud)".

LS