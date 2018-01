La SIOP invertirá 40 millones para reparar la Carretera a Chapala

Por las malas condiciones que existen en varios tramos de la Carretera a Chapala, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) del Gobierno del Estado invertirá 40 millones de pesos en la conservación de esa vialidad. Lo hará en los dos puntos de su competencia: desde el Álamo Industrial y hasta el Periférico, y desde el entronque con la carretera Santa Rosa-La Barca hasta el ingreso a la zona turística del municipio de Chapala.

Los trabajos de reparación de baches, balizamiento y mantenimiento general de la vialidad están proyectados para iniciar este año. Y de acuerdo con Esaú Flores Álvarez, director general de Infraestructura Carretera, la dependencia ha gestionado un monto adicional de 47 millones de pesos para una conservación “mayor” en los tramos más afectados… pero esos últimos no están seguros.

Si obtienen esa cantidad, los 21 kilómetros de jurisdicción estatal tendrían una inversión de 87 millones el próximo año, lo que significa 4.1 kilómetros erogados por cada mil metros en la carretera que, según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), es la más transitada del Estado debido a su enlace con el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo, y a que es la vía principal para llegar al Lago de Chapala.

Las deficiencias en la vialidad son reconocidas tanto por la autoridad estatal como por la delegación Jalisco de la SCT. La primera acepta rezagos en reparación de baches y mantenimiento de la vialidad; la segunda cede en que hay anuncios comerciales que se colocan día con día de manera irregular, y que funcionan como distractores para los automovilistas.

No obstante, mientras la SIOP garantiza una inversión de, por lo menos, dos millones por kilómetro de la Carretera a Chapala, el Gobierno federal tiene considerados únicamente 40 mil… y el tramo de su competencia también registra descuidos importantes.

Salvador Fernández, director del Centro Jalisco de la SCT, sostiene que “se va a seguir garantizando la conservación rutinaria”, y confirma que eso será todo lo que recibirá esa arteria.

“No hay un tema de modernización, de construir otro carril, de otro paso superior. Los recursos que nos fueron ya autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018 solamente nos tienen identificadas estas intervenciones”.

El funcionario de la SIOP, por su parte, expone que tanto en 2016 como 2017 se han tenido “intervenciones importantes” desde el Periférico y hasta el Álamo, en ese sentido.

“18 millones. Al día de hoy, la superficie de rodamiento está en condiciones muy estables, muy buenas, comparado a como estaba en años anteriores”, sostiene.

Por lo que ve al sentido contrario, reconoce que la carretera registra “daños muy considerables”, pese a que en 2017 se invirtieron más de cinco millones, pues fue “hasta donde el presupuesto les dio”.

Pega vandalismo a luminarias

Si usted conduce por las noches sobre la Carretera a Chapala, habrá tramos en los que confiará sólo en los faros de su vehículo, pues no hay alumbrado público. Y aunque en las proximidades del Aeropuerto sí hay postes con luminarias, muchas de ellas se encuentran dañadas porque hay quienes se han dedicado a estropearlas.

Esaú Flores Álvarez, director general de Infraestructura Carretera en la SIOP, reconoce que hay “severos problemas de vandalismo” en muchos puntos de competencia estatal. La SCT, en voz del director general del Centro Jalisco, Salvador Fernández Ayala, agrega que ese problema también ocurre en los tramos federales, pero que esa arista escapa a su jurisdicción.

“Es algo con lo que hemos estado peleando el día a día, y sí ha generado (pérdida), en algunas partes, de iluminación”, dice el funcionario de la SIOP. Entre ambos puntos hay 4.6 kilómetros de distancia y los problemas de vandalismo ocurren en ambos sentidos. Las afectaciones que han recibido algunas luminarias han hecho ni siquiera apunten a la carretera.

Pero el problema, dice Esaú Flores, no está únicamente en los faros dañados, sino en robo de cableado y otros hurtos. “Hay lugares en donde hasta rompen los tornillos y tiran el poste”. Muchos de los postes en los que se encuentra la iluminación lucen inclinados; algunos de ellos de forma peligrosa.

Sin embargo, la ausencia de luminarias no es la única traba en esa vialidad. El balizamiento es otro pendiente que la SIOP espera resarcir con los 40 millones de pesos que recibirán el año entrante. “Eso va incluido en los recursos que estamos solicitando para reencarpetar. Obviamente debemos de dejar su carpeta asfáltica en sus condiciones óptimas para el usuario, y debe de ir con una pintura adecuada”.

Falla ingreso al Macrolibramiento

Cinco años después del arranque de obras, a mediados del noviembre pasado se abrieron a la circulación los 111 kilómetros del Macrolibramiento de Guadalajara: la vía que enlazará las autopistas México-Guadalajara, Guadalajara-Colima y Guadalajara-Tepic.

Sin embargo, el ingreso a esa arteria desde la Carretera a Chapala resulta confuso. Justo después de la desviación con la vía Santa Rosa-La Barca, el Gobierno federal colocó un letrero que dice “Macrolibramiento de Guadalajara”, pero sólo lo acompaña con logo de Presidencia de la República y el slogan “Mover a México”.

Así, los conductores deben adivinar que cerca de 300 metros adelante está el ingreso. Incluso al llegar sólo encontrarán el letrero que indica que hacia la derecha queda Tepic, y al frente sigue el camino rumbo a Chapala.

El Macrolibramiento de Guadalajara fue construido para reducir el flujo de vehículos de carga en la ciudad, y mejorar tanto el flujo vial como la calidad del aire. Pero dado que se trata de una vía de cuota, los transportistas siguen ingresando a la metrópoli.

Se le preguntó al Centro Jalisco de la SCT si han detectado algún problema de conexión desde la Carretera a Chapala. La dependencia federal destaca uno adicional: las condiciones del camino.

“Efectivamente, comentándolo con SIOP, y lo están trabajando, prácticamente ya está concluido, el tema de donde se bifurca la carretera federal con la estatal hacia Chapala hay un tramo como de dos kilómetros y medio, aproximadamente, tanto de un sentido como del otro, que estuvo en muy malas condiciones. Y es, precisamente, el tramo que se incorpora ya para el Macrolibramiento”, puntualiza el director del Centro Jalisco, Salvador Fernández Ayala.

Publicidad ilegal, invencible

Desde hace años, los promotores de anuncios espectaculares han invadido cada espacio de alto flujo vehicular en la ciudad, y la Carretera a Chapala no es la excepción. Prácticamente en toda la vialidad hay estructuras con marcas y servicios, aunque la mayoría de éstas se encuentra cerca del Aeropuerto.

El problema es que ese espacio es de competencia federal, y el cuarto artículo del Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de Vía de las Carreteras Federales y Zonas Aledañas de la SCT establece que queda “prohibida la instalación de anuncios y el establecimiento de aparadores”.

La autoridad ha detectado esta proliferación y también comenzó a retirarla, porque incluso llegó a los puentes peatonales: una invasión al espacio de su jurisdicción.

“Hemos efectuado intervenciones precisas de nuestras cuadrillas, con instrucciones mías, de estar retirando todo señalamiento, tipo comercial, que existe a pie de carretera”, expone Salvador Fernández.

Sin embargo, reconoce que así como retiran la publicidad, reaparece al día siguiente. Por ello han emprendido procedimientos legales.

“Hay empresas comercializadoras que rentan. Estamos en demandas ante la instancia judicial y las que vamos ganando inmediatamente vamos retirando todo ese tipo de anuncios, que es una contaminación visual del usuario y provoca inseguridad y accidentes por distracciones”.

La SCT comienza enviando notificaciones de invasión, pero enseguida las empresas acuden al juzgado y se amparan. Cada juicio que ha iniciado la SCT (actualmente acumulan tres, sólo en la vía a Chapala) se ha prolongado entre cuatro y seis meses.

El funcionario federal afirma que estas acciones continuarán, con el fin de que eventualmente pueda desaparecer la publicidad y los distractores de esa importante arteria.

Baja la inversión en carreteras

Durante la administración de Aristóteles Sandoval, el Gobierno del Estado ha invertido un 24% menos en el rubro de carreteras, respecto únicamente de los tres últimos años del periodo de Emilio González Márquez.

De acuerdo con información concedida por la Unidad de Transparencia de la SIOP, desde que inició la década y hasta la fecha se han ejercido cuatro mil 430 millones de pesos en este renglón.

Sin embargo, dos mil 516 millones de ellos fueron invertidos en los años 2010, 2011 y 2012.

Los datos señalan, por otro lado, que en lo que se refiere al periodo de 2013 al 2017, el Gobierno del Estado ha erogado un monto de únicamente mil 914 millones de pesos.

El año con mayor inversión fue el 2012, cuando la extinta Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur) ejerció 922.8 millones de pesos para el mantenimiento y construcción de carreteras en la Entidad.

El contraste está en el año 2015, cuando sólo se gastaron 272.3 millones. Esto es, menos de una tercera parte del monto mayor erogado tres años atrás.

Este año, la SIOP reporta la contratación de apenas 211.8 millones para la red estatal de carreteras, y de ellos apenas se han ejercido 134.5 millones. En 2018, la conservación rutinaria y periódica de la red carretera estatal tendrá un monto asignado de 129 millones de pesos, de acuerdo con el Presupuesto.

LA CIFRA

4,430 millones de pesos invertidos en carreteras desde el 2010.

Llantas, bolsas, botellas y hasta plantas en el camellón

Poco puede hacerse para mantener limpia la Carretera a Chapala, si los automovilistas que la recorren no hacen nada al respecto.

Pese a que las brigadas de limpieza recorren la vialidad todos los días, la basura sigue apareciendo. Los conductores acostumbran a arrojar desde colillas de cigarro y botellas de refresco, hasta llantas, bolsas repletas de desperdicios o incluso botellas de anticongelante en las laterales de una vialidad que, además, registra una alta afluencia de turistas.

Se mantienen las ‘beer trucks’

Los vehículos de venta de botana y bebidas preparadas con cerveza, que este medio ventiló en octubre de 2016, continúan instalados a un costado de la Carretera a Chapala.

En su momento, el Ayuntamiento reconoció que había tres permisos entregados, aunque sólo para giros aledaños a restaurantes.

La SCT, por su parte, afirma que ha pedido a los municipios dejar de entregar permisos para establecimientos que se instalan a pie de esa carretera.

VOCES

Reconocen que hay pendientes

"Lamentablemente, los negocios junto a la carretera ya están arraigados. Vas con ellos y te dicen: ‘yo ya tengo como 10 o 15 años y nadie me ha dicho nada, ¿por qué me dice ahora que estoy invadiendo el derecho de vía? Y aparte estoy pagando los impuestos y los permisos al municipio’ (…) También le hemos expresado a los municipios de la Zona Metropolitana que no deben dar permisos a negocios que estén instalándose dentro del derecho de vía".

Salvador Fernández Ayala, director general del Centro Jalisco de la SCT

"Estamos solicitando a la Federación, adicional a los 40 millones (presupuestados), 47 millones más para poder dar una conservación mayor a todo el camino y poder abatir todos esos tramos que se nos dañan constantemente. Ahorita estamos dándole conservación constante con las cuadrillas, pero sí sabemos que (la Carretera a Chapala) requiere una inversión mayor".

Esaú Flores Álvarez, director general de Infraestructura Carretera de la SIOP

NUMERALIA

La apuesta por la vía a Chapala

40 millones de pesos invertirá la SIOP en 2018, sólo en la Carretera a Chapala.

47 millones más espera recibir del Gobierno federal el próximo año, para esa misma vialidad.

40 mil pesos, lo que invertirá la SCT en cada uno de los 21 kilómetros de su competencia.

Jurisdicción compartida

Mantener en buenas condiciones la Carretera a Chapala es una tarea de dos autoridades.

• La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado tiene bajo su cuidado desde la zona conocida como el Álamo y hasta el Periférico.

• Después del Periférico y hasta la desviación con la carretera Santa Rosa-La Barca, la jurisdicción recae en el Centro Jalisco de la SCT.

• El Estado toma el control de nuevo desde esa bifurcación y hasta el ingreso al municipio de Chapala.

• Según el presupuesto 2018, la SIOP invertirá 40 millones en sus dos tramos; son cinco menos que los que dará a la conservación del Periférico.

• La SCT Jalisco, por su parte, reporta que destinará 40 mil pesos por kilómetro de esa arteria.

Gasto estatal en carreteras

211,888,886.01

CONTRATADO EJERCIDO NO EJERCIDO 2010 833,466,144.21 799,734,464.68 33,731,679.53 2011 820,382,725.53 794,086,899.97 26,295,825.56 2012 977,841,126.20 922,892,194.97 54,948,931.23 2013 582,660,628.81 567,393,758.50 15,266,870.31 2014 532,061,247.88 526,438,956.44 5,622,291.44 2015 274,344,177.75 272,350,022.57 1,994,155.18 2016 545,435,157.27 413,514,387.11 131,920,770.16 2017 134,505,900.93 77,382,985.08 TOTALES 4,778,080,093.66 4,430,916,585.17 347,163,508.49

