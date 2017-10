La FEU “toma” unidades de ruta-empresa

Vestidos de amarillo o de ladrones y con una botarga de piña, alumnos de la Universidad de Guadalajara (UdeG) pertenecientes a la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) subieron, la mañana de este lunes, a 21 unidades de la Troncal Artesanos, la única que trabaja bajo el modelo de ruta-empresa, para pedir a los usuarios que sólo pagaran siete pesos.

"Estuvimos informando a la gente que el día de hoy estábamos invitando a las personas a no pagar nueve pesos, como está estipulado, sino siete pesos, en un acto de protesta cívica y pacífica en contra del aumento injustificado a la tarifa en esa ruta", comentó el presidente de la FEU, Jesús Medina Varela.

El representante de los estudiantes aseguró que esta acción es un llamado al diálogo a la Secretaría de Movilidad (Semov), al Comité Técnico de Validación Tarifaria, al Instituto de Movilidad y al Gobernador, para poder discutir sobre el aumento. Ya que, durante la plática a la que fue citado, consideró que el Gobierno no está dispuesto a reconsiderar el aumento, ni a exigir a la ruta-empresa que cumpla con todas las especificaciones técnicas que le faltan.

"No hay una política de descuentos a quienes transbordan, no hay una integración tarifaria entre el Sistema de Tren Eléctrico Urbano y nos parece que este modelo se está implementando de una forma desordenada y lo que nosotros queremos empujar es un transporte digno y de calidad".

Subrayó que, además, el sistema de prepago no está funcionando correctamente, ya que, durante la manifestación de este lunes, se pudo observar que las máquinas no aceptan las tarjetas y "las personas terminan pagando 10 pesos porque no traen cambio".

Medina Varela destacó que ésta es la primera de muchas acciones que se planean realizar, de forma pacífica y sin afectar a terceros, hasta que haya un diálogo abierto con todas las partes y se publique el estudio social, que demuestra cuánto pueden, realmente, pagar los ciudadanos por un transporte.