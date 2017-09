La FEU califica de irresponsable aumento a tarifa de ruta Artesanos

Como irresponsable e insensible, así calificó el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Jesús Medina Varela, la decisión de aumentar de siete a nueve pesos la tarifa de la troncal “Artesanos”, la primera que trabaja bajo el modelo de ruta-empresa.

“Nosotros queremos exigirle al gobernador que sea sensible ante la situación económica por la que están pasando las familias y que revoque la decisión que se tomó para aumentar la tarifa, hacerlo sería una decisión irresponsable por parte del Gobierno del Estado”.

Medina Varela aseguró que el mandatario estatal, Jorge Aristóteles Sandoval, está incumpliendo con su palabra, ya que se había comprometido a no aumentar la tarifa hasta que tres troncales operaran perfectamente. Además, aún faltan algunos aspectos para que la troncal actual trabaje al 100 por ciento.

“Nosotros hicimos, con el Observatorio de Movilidad, una evaluación a la ruta-empresa, los resultados van a darse esta misma semana, pero lo que sí les puedo decir es que el prepago es una simulación, funciona como alcancía, porque no hay un sistema de prepago articulado, entre todas las rutas. Porque no hay puntos de venta de la tarjeta InnovaCard y no se está impulsando que la ciudadanía la obtenga”.

La propuesta de la FEU consiste en incentivar el uso de la tarjeta y que se obtengan descuentos en transbordos, lo que ya se hace en el Tren Ligero, SiTren, PreTren y Trolebús. También se pide que estos medios de transportes se articulen con la ruta-empresa.

Destacó que el aumento a la tarifa sólo se basa en estudios técnicos, es decir cuánto le cuesta al transportista, pero no con la realidad que se vive en la sociedad.

Por ejemplo, según un estudio que se hizo en CUCEA, adquirir una canasta básica, al mes, cuesta alrededor de 10 mil 251 pesos y el salario mínimo es de dos mil 401. Sin embargo, para poder pagar los distintos servicios, entre ellos el transporte, un ciudadano, con cuatro integrantes en su familia, debe ganar 16 mil 804 pesos.

Es porque, basados en este estudio y los resultados de la evaluación que se realizó y que serán presentados en próximos días, Medina Varela hizo llamado enérgico al gobernador para que no se suba el precio del transporte y no descartó la posibilidad de manifestaciones si esto no es así.

Propuesta de FEU

-Evaluación externa.

-Incentivar el uso de la tarjeta como método de pago y estipular descuentos.

-Que se tome en cuenta la tarifa social y no sólo la técnica.

