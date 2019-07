La CEDHJ pide mejorar seguimiento de Alerta de Violencia de Género en municipios

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) presentó su informe especial sobre la situación de violencia contra las mujeres en los municipios de Ameca, Lagos de Moreno y Zapotlán el Grande, localidades incluidas en la Alerta de Violencia de Género.

A través de un comunicado la CEDHJ refirió que en los tres municipios se detectó que no se ha trabajado en la capacitación ni en la profesionalización de funcionarios en la atención a mujeres receptoras de violencia. No cuentan con Unidad Especializada de Reacción y Búsqueda Inmediata de niñas y mujeres, tampoco se cuenta con protocolos municipales para dar seguimiento a las órdenes de protección y no cuentan con refugios para mujeres víctimas de violencia. Además, no se identifica la existencia de una política de prevención y atención de la violencia contra las niñas y mujeres.

En el caso particular de Lagos de Moreno se identificó una alta incidencia de violencia relacionada con el crimen organizado. En el contexto de desaparición se identificaron dos fosas clandestinas que fueron reportadas en el Informe especial sobre inhumaciones de personas fallecidas no identificadas que elaboró la Comisión.

Por su parte, en Zapotlán el Grande se identificó una alta incidencia de violencia sexual, familiar y desaparición de mujeres. En Ameca se detectó una alta incidencia en violencia intrafamiliar.

La CEDHJ urgió a los gobiernos municipales a buscar garantizar la efectiva instrumentación de la política municipal para la igualdad entre mujeres y hombres. Instalar el Consejo Municipal de Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Actualmente esta figura no existe en los municipios. Realizar las acciones para la instalación de refugios, para mujeres víctimas de violencia, así como de sus hijas e hijos.

Las autoridades municipales deben implementar programas de reeducación integral dirigida a personas agresoras. Crear la Unidad Especializada de Reacción y Búsqueda Inmediata de Niñas, Adolescentes y Mujeres Desaparecidas. Poner en marcha un programa de formación especializada para los servidores públicos que atienden a mujeres en situación de violencia.

Estos municipios también deben aplicar un plan de mejora para la emisión, control y seguimiento de las órdenes de protección. Revisar el reglamento interno de la Comisaría de Seguridad Pública con la finalidad de incorporar en sus reglamentos la creación de una unidad especializada para atender y llevar el control y seguimiento de las órdenes de protección. Elaborar un programa de prevención de la violencia contra las mujeres. Consolidar un sistema de información efectivo a partir del cual se registren los casos de violencia contra las mujeres que se atienden desde las distintas dependencias.

El presidente de la CEDHJ, Alfonso Hernández Barrón, destacó que se está proporcionando información valiosa a los municipios que servirán para la toma de decisiones, y señaló que estos documentos son de los pocos que se han emitido a nivel nacional. Este lunes se entregará el informe especial correspondiente a Mezquitic.

IM