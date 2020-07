La CEDHJ emite recomendación por alcancías del transporte público

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió una recomendación dirigida a la Secretaría de Transporte (Setran) y al Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) para que garanticen que las máquinas de su sistema de recaudo den cambio, que las unidades en el esquema ruta empresa cumplan con los requisitos marcados para cobrar la tarifa de 9.50 pesos y facilitar el acceso a personas con discapacidad.

Luego de las quejas recibidas el año pasado por el aumento al costo del pasaje, personal de la Comisión realizó una serie de revisiones en las que acreditó que no todas las unidades cubrían los requerimientos de la Norma Técnica del Transporte Público para acceder al incremento.

Entre los señalamientos destacó que el sistema de pago no da cambio cuando el usuario no deposita la tarifa exacta. También se identificó que en instalaciones de Siteur no funcionaban los elevadores de la estación Juárez y Plaza Universidad. En terminales del Macrobús se encontró falta de señalética auditiva y visual. Tampoco hay cambio si no se paga la tarifa exacta.

La CEDHJ pide al secretario de transporte, Diego Monraz Villaseñor que aplique sanciones como la reducción de la tarifa a las rutas que no cumplan con las especificaciones de la Norma Técnica. Solicitan que la Setran y Siteur garanticen a los usuarios que las alcancías den cambio y que verifiquen la legalidad del proceso actual para recabar el dinero excedente del pago del pasaje.

Además, la Comisión solicitó que la Fiscalía Anticorrupción del Estado inicie una investigación relacionada con la recolección, monto y destino final del excedente de 50 centavos y se determine si hay elementos constitutivos de un delito.

Se plantea que los choferes reciban capacitación en materia de derechos humanos e inclusión, aumentar el número de camiones equipados para dar servicio a personas con alguna discapacidad, mejorar la infraestructura de las paradas de camión. También mejorar los ingresos a las instalaciones de Tren Ligero y Macrobús y que se revise periódicamente el funcionamiento de gusanos y elevadores.

Durante el riesgo de contagio por COVID-19, se solicita que los operadores y concesionarios del transporte público apliquen medidas para garantizar la sana distancia entre usuarios y una correcta desinfección de unidades.

En julio de 2019, la CEDHJ recibió quejas por el aumento al costo de la tarifa de siete a nueve pesos con 50 centavos. Posteriormente se acumularon más quejas ciudadanas por el alza en las tarifas y una más por violación a los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad.