Juan José Frangie se destapa para la reelección de Zapopan

Este lunes 5 de junio, el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, reveló durante una conferencia que buscará la reelección en su municipio.

"Decirles que voy a terminar de arreglar todo Zapopan sería una mentira. Pero por eso mismo estoy ya decidido a reelegirme por tres años más ", compartió Frangie, cuya noticia fue recibida en medio de aplausos.

Juan José Frangie milita actualmente con el partido Movimiento Ciudadano. El presidente municipal de Zapopan también confesó ante el público que su decisión no tiene que ver con mantener el poder. "El poder no es ese. El poder es servir a la gente", afirmó.

Frangie confesó que se siente muy bien de poder devolverle, con su trabajo, un granito de arena a la gente de Zapopan. "Me he sentido muy satisfecho, me he sentido muy contento (...) Hoy me tocó Zapopan, que es un municipio hermosísimo, con gente hermosísima, y estamos haciendo cosas que de veras van a trascender".

Es por eso Juan José Frangie decidió que se reelegirá 3 años más para hacer un "Zapopan más digno, un Zapopan más igualitario, y sigamos trabajando de la mano de todas las ciudadanas y ciudadanos", finalizó.

