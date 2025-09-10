Jalisco se posiciona entre los líderes nacionales en empleo e inversión extranjera

Jalisco reafirma su posición como uno de los estados más dinámicos en atracción de inversiones y generación de puestos de trabajo, al mostrar un desempeño sobresaliente tanto en inversión extranjera directa como en empleo formal.

Jalisco destaca con la creación de empleo por encima de la media nacional

Durante agosto de 2025, mientras en el ámbito nacional se reportó una pérdida superior a 1.1 millones de empleos registrados ante el IMSS, la entidad destacó con la creación de 8 mil 90 nuevos puestos de trabajo, alcanzando un total de 2 millones 47 mil 458 empleos formales; con este resultado, Jalisco se colocó en el segundo lugar nacional en generación de empleo mensual, solo detrás de Sinaloa.

En el acumulado de enero a agosto, el Estado suma 21 mil 377 empleos formales, lo que lo ubica en el cuarto lugar del país en generación de empleo en lo que va del año, únicamente superado por el Estado de México, la Ciudad de México y Nuevo León.

Jalisco fortalece su atractivo para la inversión extranjera

Durante el primer semestre de 2025, la entidad captó 933 millones de dólares en inversión extranjera directa (IED), cifra que representa un crecimiento de 4.5% respecto al mismo periodo de 2024 y que le permitió colocarse en el séptimo lugar nacional en recepción de capital.

El impulso más significativo se registró en el rubro de nuevas inversiones, donde alcanzó 204.6 millones de dólares, un incremento del 435% frente al año anterior, lo que ubicó a Jalisco en el quinto sitio nacional en este indicador.

Estados Unidos encabezó la lista de países inversionistas con el 74% del total, seguido por Alemania y Países Bajos. A la par, se sumaron nuevos socios estratégicos como Nueva Zelanda y Singapur. Por sectores, la IED se concentró principalmente en industrias manufactureras (76%), además de la agricultura y los servicios de alojamiento.

Este dinamismo en la atracción de capital, sumado a la generación sostenida de empleos formales, refuerza a Jalisco como un motor de estabilidad económica en México, ofreciendo certidumbre a los inversionistas y mayores oportunidades laborales para la población.

