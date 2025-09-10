AMDA alerta que arancel a autos chinos limitará la oferta a consumidores

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) consideró que la aplicación de aranceles del 50 por ciento a automóviles de China afectará a los consumidores.

Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de AMDA, considero que es muy fuerte el incremento propuesto al arancel y en la medida que se agoten los inventarios disponibles se tendrían que ajustar los precios al público. Indicó que esta variación sería proporcional a la capacidad de cada marca para asumir parte del pago del arancel para mantener su oferta competitiva.

"Lamentablemente no podemos anticipar cuál será la respuesta de cada marca y es que esta decisión del gobierno mexicano representa para el comercio de vehículos un cambio drástico que afectará las importaciones de países con los que no tenemos acuerdos comerciales preferenciales y también a las armadoras que no fabrican en el país y que, por lo tanto, no tienen acceso a los beneficios otorgados en el 'Decreto para el apoyo de la competitividad de la industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo del mercado interno de automóviles'", comentó.

Asimismo dijo que se pondrá en riesgo la inversión realizada por las empresas distribuidoras de capital nacional que han instalado más de 800 puntos de venta de vehículos ofertados por marcas chinas.

"Esta red representa más de 60 mil millones de pesos de inversión y más de 32 mil empleos directos", precisó.

Finalmente dijo que el arancel limitará la competencia en el mercado interno y el consumidor tendrá menor oportunidad de elección.

YC