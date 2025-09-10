Convenio entre Consejo de la Judicatura e IDEFT busca mejorar atención ciudadana a través de capacitación laboral

Con el objetivo de fortalecer la capacitación de los servidores públicos del Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, encabezado por el magistrado José Luis Álvarez Pulido, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, y el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT), dirigido por Salvador Cosío Gaona, formalizaron un convenio de colaboración.

El acuerdo contempla la implementación de programas de formación en áreas estratégicas que permitan mejorar la atención a la ciudadanía y elevar los estándares de servicio.

El Consejo de la Judicatura, órgano responsable de la organización, disciplina y supervisión del personal en juzgados y tribunales —con una plantilla cercana a los 2,200 trabajadores—, busca con esta alianza impulsar la profesionalización de su personal.

Los primeros cursos iniciarán de manera inmediata e incluirán capacitación en idiomas, uso de nuevas tecnologías para eficientar procesos administrativos, atención al público, así como el desarrollo de habilidades blandas orientadas al crecimiento personal y laboral, entre ellas comunicación asertiva, empatía, calidad y productividad.

Al respecto, el magistrado Álvarez Pulido subrayó que este convenio dotará al personal judicial de herramientas que impactarán directamente en la calidad del servicio que se brinda a la sociedad: “Si nuestro personal adquiere mayores capacidades para la atención al público y el fortalecimiento de su labor cotidiana, eso se traduce en beneficio de la ciudadanía que acude al Poder Judicial en busca de justicia.”

Por su parte, Salvador Cosío Gaona, destacó la relevancia de fortalecer la capacitación en idiomas, nuevas tecnologías y atención a personas con discapacidad, al señalar que estas acciones no solo modernizan el servicio público, sino que también elevan la productividad y promueven una mayor sensibilidad social.

Durante la firma del convenio, estuvieron presentes el magistrado José Luis Álvarez Pulido, acompañado por las consejeras Martha Gloria Gómez Hernández y Gabriela Sánchez Cabrales, así como el consejero Luis Enrique Castellanos Ibarra. También participaron la secretaria general de Acuerdos, María Eréndira Mercado Alcántar, y el director de Formación y Actualización Judicial, Ramiro Iván Campos Ortega, en presencia de representantes sindicales y personal de apoyo de la institución.

Por parte del IDEFT, el convenio fue suscrito por su director general, Salvador Cosío Gaona, a quien acompañaron los directores de Vinculación, Pablo García Arias; de Técnica Académica, Flavio Humberto Bernal Quezada; de Planteles, Cecilia Carreón Chávez; y la secretaria técnica de la Dirección General, Patricia Campos González, así como la titular de la Unidad de Transparencia, Isabella Calderón Javelly.

Este tipo de iniciativas responden a la agenda prioritaria del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, y del secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, presidente de la Junta Directiva del IDEFT, quienes buscan que la formación laboral impacte positivamente en instituciones estratégicas para el desarrollo y la impartición de justicia en la entidad.

