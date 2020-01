Jalisco, primero en desaparecidos porque 20 entidades dieron pocos datos: Tamez

Aunque no negó que la cantidad de personas desaparecidas en la entidad es atroz, al reportar en 2019 dos mil 100 casos, el coordinador del Gabinete de Seguridad, Macedonio Tamez, justificó que 20 entidades no presentaron la totalidad de la información requerida por la Federación para presentar su conteo.

"Es un informe incompleto. En la última página del mismo se manifiesta que 20 fiscalías no aportaron datos de desaparecidos, incluyendo la Fiscalía General de la República, de tal manera no es posible hacer el comparativo entre estados cuando la mayoría de los estados no aportaron ninguna información o la aportaron parcialmente".

El coordinador aludió al Informe sobre fosas clandestinas y registro nacional de personas desaparecidas o no localizadas, presentado por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, el pasado martes.

Tamez destacó que, en dicho informe, Jalisco se halla entre las 13 entidades que están en verde, lo que implica que la entidad se ha manejado con transparencia. "Siempre informa lo que debe informar a quien debe informar y por eso parece con más cifra de desaparecidos. No la niego, nos preocupa, nos ocupa".

Las entidades federativas marcadas en rojo por proporcionar poca información fueron la Ciudad de México, Guanajuato, Baja California, Durango, Tlaxcala, Campeche, Oaxaca, Aguascalientes, Hidalgo, Morelos y Sonora.

Tamaulipas, Guerrero, Zacatecas, entidades con alta incidencia de desaparecidos, sí reportaron sus datos, pero no llegaron ni a la tercera parte de los casos de Jalisco. El más alto fue Tamaulipas, con 613 sin encontrar.

Recordó además que Jalisco es la entidad donde se localizaron más personas en 2019, aunque insistió en que el informe se quedó a la mitad.

"No informó qué es lo que va a hacer el gobierno federal para corregir este problema, para evitar que la gente desaparezca. Quiero señalar que la mayoría de los casos de desaparición forzada de personas son perpetrados por el crimen organizado".

Explicó que como los delitos de delincuencia organizada son competencia del Fuero Federal, Encinas debió haber hablado de alguna estrategia para evitar más desapariciones en el país.

LS