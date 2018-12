Jalisco no cambiará presupuesto por votos: Alfaro

Ante la presunción de que la distribución del Presupuesto de Egresos 2019 de la Federación se diseñó para presionar a los estados para que se aprueben las reformas constitucionales que pretende el Gobierno Federal, el titular del Ejecutivo de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, anticipó que no permitirá el trueque de sus votos por los recursos.

“Al Gobierno de la República le faltó trabajar más el presupuesto, se cometieron muchos errores y está la posibilidad de corregir, lo que no sé es si haya la disposición para hacerlo o si el asunto del presupuesto se esté queriendo usar para presionar políticamente a expresiones que tienen presencia en el Congreso para que votemos a favor de una reforma que no tiene mucha posibilidad de prosperar”.

Se refirió a las reformas a la Constitución que se requieren para la creación de la Guardia Nacional, para los ejercicios de revocación de mandato o para modificar los supuestos para la prisión preventiva, entre otros.

“Lo que no se puede es hacer un ejercicio de canje de favores, nosotros no estamos pidiendo que nos hagan el favor con el presupuesto, y por lo tanto lo digo desde ahorita, los diputados de Jalisco, muy en especial la fracción de Movimiento Ciudadano, han expresado, y tienen todo mi respaldo, que no van a cambiar su voto a cambio de presupuesto, no van a funcionar así las cosas”.

NM