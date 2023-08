Jalisco, listo para contener a Morena: Clemente Castañeda

Si miramos la arena política nacional no cabe duda que hoy por hoy Clemente Castañeda, senador por Movimiento Ciudadano (MC) es uno de los políticos jaliscienses más destacados del panorama. Basta con mencionar que el coordinador de la tercera fuerza política en el Senado de la República se ha encargado de encabezar una oposición firme e inteligente ante Morena y sus aliados en sus intentos por destruir a las instituciones, esto sin dejar de defender los intereses del pueblo de Jalisco.

Orgulloso de nuestro Estado y su gente, Castañeda afirma que “con entereza y determinación, las y los senadores de nuestro Movimiento han resistido los embates del Gobierno federal y han defendido, con argumentos e ideas, las causas ciudadanas. Desde el Bloque de Contención hemos puesto un límite al intento de Morena y sus partidos satélites de hacerse con el poder absoluto y seguir destruyendo a las instituciones del país”.

Clemente afirma que está concentrado en las dos responsabilidades que más brillo le traen a sus días: ser el papá de Luciano y Mariela, además de servir a nuestro Estado desde su escaño en la Cámara Alta. Eso no ha impedido que su nombre suene con fuerza como un AS para la gubernatura de Jalisco.

Clemente se mantiene concentrado ante sus labores y sin dejar de sonreír señala que “la vida pública reclama mucho compromiso y dedicación. He ejercido mi labor de senador con responsabilidad y entereza, me propuse defender a Jalisco y así lo he hecho. Pero estoy consciente también de que se acerca el ciclo electoral, apresurado, digo yo, y hay que afrontarlo con responsabilidad”.

Responsabilidad y amor por su tierra. Dos elementos que definen a Castañeda, quien recalca que “Jalisco tiene condiciones para contener el avance de Morena a nivel nacional y ratificar el respaldo electoral que ha recibido el proyecto político de Movimiento Ciudadano”.

Un camino de aprendizaje

El servicio a la ciudadanía y amor al conocimiento son parte integral de la trayectoria de Clemente, quien fue parte de la primera generación de la Licenciatura en Estudios Políticos y Gobierno de la Facultad de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara, en donde ha sido profesor, como su padre.

Tras esa experiencia, viajó a Nueva York para estudiar la maestría y doctorado en la New School, considerada una de las universidades más prestigiosas del mundo y de la cual han egresado presidentes de países de diversos continentes.

El coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado refrenda su convicción de que en la política es una actividad de “confrontación de ideas y la construcción de acuerdos”.

Pero su labor actual no se entiende sin conocer su pasado en nuestra Entidad. Castañeda es uno de los fundadores del Movimiento en Jalisco y su trabajo fue fundamental para lograr en Tlajomulco el primer Gobierno municipal de MC encabezado por Enrique Alfaro.

El camino no quedó allí, y es que como jefe de Coordinación Política, Clemente desarrolló por primera vez en el Estado el presupuesto participativo, se entregaron mochilas y útiles gratis a alumnos de educación básica e hicieron del Ayuntamiento uno de los más transparentes del país.

Todo su camino se entiende por la capacidad de crear puentes y hacer sinergia con quienes se convertirían en sus compañeros de viaje de vida. Y es que el senador es de los colaboradores más cercanos y mejores amigos del gobernador Enrique Alfaro desde que estudiaron juntos en la Prepa 5.

Y fue con esa confianza que Clemente fue el coordinador general de la campaña a la gubernatura de Alfaro en 2012, cuando se quedó a menos de 200 mil votos de arrebatarle la primera posición al PRI.

Valor legislativo

La experiencia de haber protagonizado una exitosa campaña que posicionó por primera vez la figura de Alfaro a nivel nacional, Clemente fue diputado en el Congreso de Jalisco y desde esa trinchera asumió la responsabilidad de coordinar a la que fue la primera bancada de Movimiento Ciudadano.

De inmediato comenzó a destacar, ya que desde su curul luchó por gobiernos austeros y transparentes, además de impulsar la primera ley de participación ciudadana en el Estado y defender los derechos de los pueblos indígenas, una causa en la que sigue trabajando hasta la actualidad.

Su trabajo le valió repetir como coordinador de bancada, pero ahora en el máximo recinto legislativo del país, en el Palacio de San Lázaro. Desde esa posición y como diputado federal se opuso a que el extinto procurador General de la República se convirtiera automáticamente en fiscal general sin haber pasado por un control del Congreso.

"Vamos a estar en la trinchera electoral defendiendo lo que tanto trabajo nos ha costado construir en Jalisco y en México": Clemente Castañeda, senador por Jalisco

Una constante en su trabajo legislativo es el combate a la arbitrariedad, pues desde su diputación federal impulsó una reforma para terminar con los abusos de las aerolíneas y de las compañías telefónicas.

Su buena labor se vio reflejada en las urnas, ya que Clemente fue elegido coordinador nacional de Movimiento Ciudadano y, ante una elección polarizada desde Palacio Nacional, obtuvo 3.5 millones de votos en las elecciones de 2021, es decir 1 millón de votos más. Con la más alta votación obtenida en la historia de MC, ganaron el Gobierno de Nuevo León con Samuel García, la capital de Campeche y Guadalajara, entre otras metrópolis destacadas.

El entonces coordinador nacional recordó que “más allá de los espacios que ganamos, la victoria fue convertirnos en una opción política sólida y viable para México desde Jalisco”.

Ese camino nos trae a la actualidad, cuando en 2018, la fórmula de Clemente Castañeda y Verónica Delgadillo fue la más votada para representar a Jalisco en el Senado.

Luego de dejar la coordinación nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente inició su responsabilidad como coordinador del Grupo Parlamentario de MC en el Senado y desde entonces, se han integrado cuatro senadores más a la bancada.

La economía, motor de cambio

Clemente ha impulsado el crecimiento de la economía de Jalisco desde su posición en el Senado. Por ejemplo, una de sus propuestas fundamentales fue lograr que las marcas que se promocionan como leche y no tienen ni una gota de dicho líquido tuvieran que retirar los productos y cambiar sus etiquetas. Es así que ahora únicamente la leche real puede promocionarse como tal, una medida que beneficia a los productores jaliscienses, especialmente a los de la región de Los Altos.

Sumado a lo anterior, no ha dejado de insistir para que se apruebe la pensión rural que protegerá a quienes dedicaron su vida al campo.

Las luchas de Clemente han sido por la salud, la seguridad, la economía y el campo.

Clemente Castañeda siempre habla de frente al pueblo de Jalisco. CORTESÍA

ORGULLO POR SU TIERRA

Con los trabajadores de Jalisco

El trabajo de Castañeda en la Cámara Alta podría resumirse en su defensa de Jalisco ante los ataques centralistas de Palacio Nacional.

Aunque está orgulloso de ser mexicano, también de ser jalisciense, cree que no podemos permitir que nadie le dé órdenes a Jalisco desde la capital del país.