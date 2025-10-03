Jalisco continua libre de Gusano Barrenador del Ganado (GBG)

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER Jalisco) informó que hasta el momento Jalisco continua libre de la plaga del gusano barrenador.

En un comunicado dijo que en coordinación con la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (ASICA Jalisco) realizan vigilancia permanente en los corrales certificados y habilitados en la entidad para recibir ganado proveniente de zonas afectadas.

En las últimas horas, el corral "El Cacalote", ubicado en el municipio de Tepatitlán de Morelos, recibió ganado proveniente de Yucatán. Como marca el protocolo, uno a uno, los animales fueron revisados para descartar heridas infectadas por esta larva, proveniente de la mosca (Cochliomyia hominivorax), la cual se alimenta del tejido vivo de animales de sangre caliente.

El corral "El Cacalote" recibió cinco embarques desde su autorización con ganado proveniente de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Oaxaca, Tabasco y Yucatán.

Al momento en Jalisco, hay 11 corrales autorizados por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), en los que se han recibido 29 embarques y se revisaron 2 mil 268 animales, de los cuales, se han curado 538, y no se ha detectado hasta el momento ninguna miasis (gusanera).

A nivel nacional, el corte es de 7 mil 437 casos de Gusano Barrenador del Ganado, siendo los estados ubicados al sur, con más casos positivos.

YC