Jalisco alista 500 pruebas diarias de COVID-19

A partir de hoy, en el Estado se podrán detectar más casos de COVID-19, pues otros tres laboratorios fueron autorizados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).

La Universidad de Guadalajara (UdeG) y el Gobierno de Jalisco tendrán capacidad para realizar hasta 500 pruebas PCR diarias, que son las más confiables. El Ejecutivo las hará en el Laboratorio Estatal de Salud Pública, mientras que la casa de estudios las llevará a cabo en los tres puntos recién certificados: en las dos unidades del Hospital Civil y en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS).

Este último espacio tendrá, además, un sistema de caseta para tomar las muestras sin necesidad de que el probable afectado baje del auto, como si recogiera un pedido de comida rápida.

Para evitar aglomeraciones, los interesados podrán hacer cita a través de la línea 33-3540-3001, misma que podrá atender hasta mil 400 llamadas al día, las 24 horas.

Una vez confirmada la cita, el paciente entrará por la puerta 12 del CUCS y, sin bajar la ventanilla del coche, se verificará su número de folio. En la caseta, los especialistas tomarán la muestra (tarda 10 minutos) y ésta será llevada al laboratorio.

Entre 24 y 72 horas después, desde el Hospital Civil se llamará al involucrado para indicarle si su prueba es positiva o negativa.

Otros tres laboratorios en la Entidad fueron certificados por el Gobierno de la República. AFP/U. Ruiz

También se aplican pruebas a domicilio

Si un paciente que sospecha tener COVID-19 no puede acudir al módulo “exprés” que habilitó la Universidad de Guadalajara (UdeG) en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), el personal de salud acudirá a su domicilio a practicarle la prueba.

El rector general de la UdeG, Ricardo Villanueva, subrayó que en ese laboratorio, recientemente certificado por el Gobierno federal, se podrá muestrear a pacientes sospechosos del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) e incluso de Puerto Vallarta, donde también irán las brigadas para certificar situaciones excepcionales.

“Los casos de contagios ya están, pero no en la estadística. Lo grave no es tener muchos casos; es tener a ocho por cada uno sin detectar. Lo que interesa es ir por ellos y aislarlos. Saberlos por matemáticas es algo muy pasivo”, afirmó.

Y para encontrarlos, se habilitará un modelo de “vigilancia activa” que consistirá en ir a las “zonas y espacios calientes” (donde se tiene referencia de casos de COVID-19) para buscar a los probables portadores.

El director de los Hospitales Civiles de Guadalajara, Jaime Andrade, agregó que, como parte de esta estrategia, llamada “Radar Jalisco”, cada 15 días se hará chequeos a los trabajadores de la salud para evitar riesgos si eventualmente contraen la enfermedad.

Este plan se suma a los nueve módulos fijos y los dos móviles con los que ya toma muestras la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) desde el lunes en diferentes municipios del Estado.

Sólo camiones de carga y unidades de emergencia libran filtros sanitarios

Salvo los camiones de carga o las unidades de emergencia (patrullas o ambulancias, por ejemplo), todos quienes conduzcan un auto deberán pasar por los filtros sanitarios que instaló el Gobierno del Estado para que su temperatura sea monitoreada.

Tras confirmar que esa estrategia para vigilar y detener la proliferación del COVID-19 en la Entidad se mantendrá sin cambios, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Alberto Esquer, informó que ni los vecinos de las zonas próximas a esos puntos serán excluidos. La razón es simple: deben quedarse en casa.

“La recomendación sanitaria es permanecer en casa. Y si (el vecino) se sale, es pertinente realizar la prueba de temperatura”.

Los puntos sanitarios se instalaron desde el 3 de abril en las salidas de la Zona Metropolitana de Guadalajara, pero desde el domingo pasado, y debido a la alta afluencia de paseantes, se habilitaron otros en sentido opuesto para evaluar a los automovilistas que ingresaban a la ciudad.

Con esa decisión, sólo el domingo identificaron a 10 personas con fiebre, mismas que fueron canalizadas bajo el protocolo de salud.

Los filtros apostados en las salidas de la ciudad funcionan de manera aleatoria, pues en la mayoría de casos se selecciona a vehículos con tres o más pasajeros o que lleven maletas, hieleras, cuatrimotos y bicicletas. En cambio, los puntos de ingreso a la metrópoli son obligatorios para todos los automovilistas.

Sobre el punto de control instalado en Chapala, y desde el cual se regresa a quienes no residen en esa localidad, Esquer comentó que “cada municipio tiene su cabildo y sus decisiones, por lo que cada uno debe tomar acciones sobre el ingreso de personas, aperturas de sectores, festividades, pero la recomendación estatal es que permanezcan bajo cuidados sanitarios”.

No hay excepciones en los filtros sanitarios de ingreso a la metrópoli. El llamado a quedarse en casa es para todos. ESPECIAL

Jalisco hará su propia estadística de COVID-19

A nivel federal, los casos confirmados de COVID-19 sólo integran los que reportan el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Jalisco y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Por eso, desde este viernes en la Entidad se tendrán “otros datos”.

La coordinadora general de Desarrollo Social, Anna Bárbara Casillas, informó que a partir de ese día no sólo se integrarán a la estadística los casos positivos que registre el Laboratorio y el IMSS, sino los que sumen los núcleos de estudio recién certificados de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y los laboratorios privados con acreditación del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (InDRE).

“Estaremos reportando independientemente de si la Federación acepta los resultados de estas pruebas, o no”.

La coordinadora detalló que se mantendrá el reporte diario de los casos confirmados y las defunciones que se registran en la plataforma nacional, aunque se agregarán los “no oficiales”.

En su opinión, más allá de que sirva sólo para aumentar números, el nuevo añadido a la estadística permitirá identificar a los pacientes que no presentan síntomas a fin de aislarlos y tratar de contener la epidemia.

Eso sí, a todos los enfermos de COVID-19 se les brindará atención y seguimiento por parte de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), así como a sus contactos.

Explicó que, en el caso de los laboratorios privados que realizan pruebas pero aún no tienen certificación federal, su información será considerada como “vigilancia comunitaria”.

Gobernador insiste: quédense en casa

Aislarse. En Jalisco, las medidas para mantener a la población en aislamiento no han ido acompañadas por multas a quienes salgan sin permiso. Tampoco se ha usado la fuerza pública, como sí se anunció en el Estado de Sonora el lunes. Sin embargo, como la gente insiste en salir de vacaciones o provocar aglomeraciones, el gobernador anunció la posibilidad de que haya medidas más estrictas para que la gente permanezca en casa.

Evaluación. “Aún están permitidas las actividades esenciales, no esperen ver una ciudad desierta”, dijo el mandatario estatal, quien afirmó que “hay gente que no ha entendido el mensaje y no actúa con el básico sentido de responsabilidad”. Por eso, agregó que se hará una evaluación a fin de saber si al menos 55% de los ciudadanos acató las medidas de aislamiento social.

Confianza. El gobernador dijo que si se verifica que el porcentaje de aislamiento es mayor a la mitad, “no será necesario, por lo pronto, tomar alguna medida de aislamiento social obligatorio, como una cuarentena formalmente supervisada por alguna autoridad. Espero que no tengamos que llegar ahí”, apuntó.

Secuelas. Exhortó de nuevo a los jaliscienses a permanecer en casa, pues “quien no lo entienda está generando un enorme daño al Estado” y las condiciones para que, como en el caso de Sonora, la autoridad tome medidas para establecer un periodo obligatorio de aislamiento. “Si vemos que hay algún punto donde se esté aflojando de más las medidas de aislamiento, estaremos apretando”.