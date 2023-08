La presidenta estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Laura Haro Ramírez, quien aparece en las encuestas como una de las mejor posicionadas dentro del tricolor para buscar la gubernatura, afirmó que por el momento la prioridad es la dirigencia del partido y la consolidación de la alianza que se realizó con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Acción Nacional (PAN).

Adelantó que el objetivo es evitar que Morena pueda gobernar en la entidad y por ello se debe fortalecer el Frente por Jalisco y encontrar alianzas con otras fuerzas políticas. Acusó a los morenistas de generar polarización y que ello se debe de combatir.

Haro afirmó que atenderá sus funciones como cabeza de partido y dará certidumbre a aquellos personajes que tengan aspiraciones políticas en este proceso.

“Hoy yo soy la presidenta del PRI Jalisco, soy diputada federal, eso concentra todo mi tiempo. Yo no pienso -y lo tengo que decir con mucha claridad- jamás lo he hecho, ni lo haría, utilizar el espacio, la plataforma política de dirigir al partido para ningún posicionamiento, ni para ninguna cuestión de índole personal”, expresó la presidenta del tricolor.

Después de ser cuestionada sobre la posibilidad que el Frente por Jalisco impulse a una mujer a la candidatura por la gubernatura, Haro afirmó que hay muchos perfiles, no sólo políticos, sino ciudadanos y académicos, que pudieran tener también representación en el Frente.

“El momento que en lo personal me corresponde es generar el piso parejo para que todas las personas que tengan alguna aspiración, alguna inquietud puedan encontrar, no solamente en el PRI, sino en esta gran alianza, una posibilidad de cobijar sus sueños. (…) En este momento dejarlo claro y contundente: no es una respuesta trillada, hoy mi concentración está en dirigir al PRI en Jalisco”, sentenció la diputada federal.

MF