Jaliscienses impulsan a Xóchitl Gálvez a buscar candidatura

Por primera vez en un acto de los que convoca la Agrupación Política Plural Nacional (APN) Confío en México, los asistentes rompieron el protocolo para hacer surgir de forma espontánea el grito de “presidenta, presidenta”, en una inminente muestra de apoyo para que la senadora Xóchitl Gálvez busque la candidatura de la Alianza “Va por México”, de cara a la contienda electoral del 2024 por la presidencia de la República.

Frente a más de 650 asistentes en la Cámara de Comercio de Guadalajara, la senadora, invitada por la Agrupación Política Plural Nacional que preside Salvador Cosío Gaona, dictó la conferencia titulada “Derecho de Réplica”, para recordar que fue justo en Guadalajara durante la Feria Internacional del Libro (FIL) 2022, donde se originó el polémico desencuentro que mantiene en tribunales con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Salvador Cosío Gaona le agradeció que aceptara la invitación y en su introducción, puntualizó que todos los mexicanos debemos tener la oportunidad para replicar a las autoridades, a los gobernantes, a los partidos, a los políticos, y a cualquier persona, para saber si es verdad lo que están diciendo.

“Replicar es exigir que haya veracidad, honorabilidad y ética, y nos da mucho gusto Xóchitl que estés con esa vehemencia, con ese valor, con esa fuerza, con esa pasión, exigiendo por todas y todos los mexicanos ese derecho de réplica porque sí hay que replicar, y hay que decir las cosas”, dijo.

Cosío Gaona recordó que la narrativa del Presidente López Obrador se enfoca en no robar, no traicionar, no engañar, “y es exactamente lo contrario lo que está ocurriendo; y alguien tiene que decir y ojalá seas tú la voz de muchas y muchos mexicanos que le digas que sí ha mentido, sí ha robado y sí ha traicionado al pueblo de México y no lo queremos más”.

El ex diputado federal y local pidió a Gálvez seguir exigiendo el derecho de réplica “para que a través de ti le digamos el porqué de muchas cosas que nos tienen en el caos, por qué las muertes, por qué el abandono en la salud, porqué el abandono en educación, por qué la simulación, por qué el engaño, porqué la ruta de dictadura a la que nos está llevando”.

En tanto, Xóchitl Gálvez, aclaró que en la Feria Internacional del Libro (FIL) expuso la necesidad de que el apoyo gubernamental no se limitara a entregar becas, sino en el caso de los jóvenes se acompañaran de herramientas para la vida, como clases de inglés y de computación, y que a las personas mayores se les garantizara la atención médica y sus medicinas, pero en su conferencia de prensa el Presidente la acusó de estar en contra de los apoyos sociales y de ahí que exigiera el derecho de réplica que un juez le concedió, pero le cerraron las puertas de Palacio Nacional cuando intentó ejercer el derecho que le fue otorgado.

En este punto, la senadora advirtió que llevará el juicio hasta las últimas consecuencia y está convencida que al final se presentará en la conferencia matutina.

No obstante, se dijo dispuesta a detener el proceso judicial si el Presidente reconoce que tergiversó sus palabras.

En la etapa de diálogo, Cosío Gaona leyó preguntas y mencionó que la más recurrente era saber si la senadora buscará la candidatura de la Alianza a la presidencia, a lo que Xóchitl, respondió que tomará una decisión en cuanto se dé a conocer el método (el lunes) para la elección y revise si es adecuado y conveniente. Pero no ocultó su sorpresa al observar el apoyo de los jaliscienses, quienes en varias ocasiones interrumpieron su ponencia para gritarle “presidenta” e impulsarla a registrarse como aspirante.

La también empresaria, aseguró no busca poder ni dinero, y afirmó nunca ha robado del erario y su interés en participar “es un acto de amor a México porque creo en el servicio”.

En el evento se contó con la presencia de los ex gobernadores de Jalisco, Emilio González Márquez, Francisco Ramírez Acuña, y Alberto Cárdenas Jiménez, quien le levantó el brazo en señal de apoyo.

También acudieron priistas como la presidenta en Guadalajara, Verónica Flores, el Secretario de Gestión Social, Juan Carlos de la Torre, y Guillermo Cosío, líder de la CNOP; el ex presidente del PRD Jalisco, Carlos Orozco Santillán; políticos sin partido como el ex alcalde Jorge Arana Arana, y el ex dirigente del PRI y ex Fiscal del Estado, Eduardo Almaguer Ramírez; los ex presidentes del Consejo de Cámaras Industriales de la Entidad, Daniel Curiel y Juan Alonso Niño Cota, y empresarios cono César Sánchez Cárcoba, así como dirigentes empresariales, gremiales, regionales, territoriales, agropecuarios, comerciantes, académicos, amas de casa, estudiantes, jóvenes, y mujeres, quienes se comprometieron con Xóchitl a apoyarla en caso de que se decante por buscar la candidatura presidencial.

