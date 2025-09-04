Jueves, 04 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Reportan desborde de canal de Chulavista en Tlajomulco

La situación habría provocado encharcamientos e inundaciones en la zona

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

El canal de Chulavista se habría desbordado en las últimas horas. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El canal de Chulavista se habría desbordado en las últimas horas. EL INFORMADOR / ARCHIVO

La página de Facebook Zona Valle Tlajomulco advirtió hace unas horas que el canal de Chulavista en la colonia homónima de Tlajomulco de Zúñiga sufrió un desborde por lo que se presentan fuertes encharcamientos en la zona.

Derivado de dicho problema, la avenida Adolf Horn habría presentado tráfico complicado a dicha altura, por lo que se exhorta a la población a permancer en sus domicilio si no tiene que salir y circular por la zona.

El desborde del canal habría sido atendido por elementos de Protección Civil para auxiliar a los ciudadanos circulantes así como rehabilitar las vías para normalizar el tránsito vehicular.

En redes sociales se señala la compleja condición de la basura en el lugar.

Lee: Habrá tortas GRATIS por el Día Municipal de la Torta Ahogada en Guadalajara

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB
 

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones