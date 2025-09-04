La página de Facebook Zona Valle Tlajomulco advirtió hace unas horas que el canal de Chulavista en la colonia homónima de Tlajomulco de Zúñiga sufrió un desborde por lo que se presentan fuertes encharcamientos en la zona.

Derivado de dicho problema, la avenida Adolf Horn habría presentado tráfico complicado a dicha altura, por lo que se exhorta a la población a permancer en sus domicilio si no tiene que salir y circular por la zona.

El desborde del canal habría sido atendido por elementos de Protección Civil para auxiliar a los ciudadanos circulantes así como rehabilitar las vías para normalizar el tránsito vehicular.

En redes sociales se señala la compleja condición de la basura en el lugar.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

