Instituto de Movilidad en contra de “relajar” regulación a ERT

Pese a la inconformidad de algunos choferes de Empresas de Redes de Transporte (ERT), los requisitos de seguridad que deben cumplir los vehículos con los que se presta el servicio no se pueden relajar, aseveró el director del Instituto de Movilidad y Transporte del estado, Mario Córdova España, se pronunció en contra de modificar la ley para flexibilizar las especificaciones que deben cubrir los vehículos. Insistió en que ante todo se debe proteger a las personas que utilizan el servicio.

El funcionario destacó que gran parte de las inconformidades y desorden que se ha generado con este tipo de plataformas, se debe a que hubo tolerancia y relajamiento en la aplicación de las normas.

“Imagínense quitar los frenos ABS de seguridad o quitarle las bolsas de aire o bajar la calidad de los vehículos, al único que afecta en caso de un accidente es al usuario. Es necesario que cuenten con seguro de cobertura en caso de accidente o a terceros; son requisitos que no pueden negociarse”, argumentó.

El director del Instituto recordó que hace dos años cuando hicieron el estudio sobre la operación de las ERT en Guadalajara, documentaron la existencia de unos tres mil 500 vehículos en estas plataformas y en dos años la cifra se incrementó a más de 20 mil automóviles, lo que no significó una mejora del servicio.

“Nosotros adelantamos muchas de las cosas que hoy están ocurriendo por dar cierto relajamiento a estas nuevas modalidades de transporte, yo creo que la norma no se puede negociar, la ley no se puede negociar. El cobro en efectivo al final de cuentas les fue negativo a ellos, les generó inseguridad y robos a los conductores. El tema de seguridad en el transporte no es sujeto a negociación”, comentó.

Algunos conductores de ERT amagaron con realizar nuevas manifestaciones en demanda de que se reforme la ley de movilidad, para eliminar requisitos que deben cubrir sus automóviles para ser registrados y poder prestar el servicio.

JA