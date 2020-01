Inspeccionarán la venta de etanol en Guadalajara

Luego de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que determina los porcentajes de etanol en gasolinas, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) trabajará en coordinación con diferentes instancias para verificar la venta de ese compuesto químico en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

Sergio Humberto Graf Montero, titular de Semadet, dijo que de manera conjunta con Protección Civil y los municipios buscarán cómo vigilar la venta de ese combustible. “Ha habido operativos. No tengo los datos, seguramente los municipios y Protección Civil han realizado operativos al respecto, pero ya con esta definición vamos a fortalecer esto”.

La Segunda Sala de la SCJN determinó que resulta inconstitucional que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) haya modificado, unilateralmente, la norma oficial mexicana NOM-016-CRE-2016, para incrementar el porcentaje máximo de etanol como oxigenante en las gasolinas Magna y Premium (esto es hasta 10 por ciento).

Sin embargo Graf Montero aclaró que la venta de etanol no está prohibida, ya que se puede utilizar para otros usos, pero no para realizar la mezcla con gasolinas. “Vamos a trabajar en coordinación con las instancias correspondientes que hacen este tipo de inspecciones, el impacto de eso no está generalizado”.

Comentó que la resolución de la Corte que obliga a bajar de 10% a 5.8% de mezcla de etanol en las gasolinas y mantiene su prohibición en Guadalajara fue positiva. “El principio que establece la Corte es el principio precautorio, ya que todavía existe un debate muy fuerte en torno a los datos y la evidencia para que tengamos con certeza una condición que no afecte y deteriore las condiciones ambientales”.

Agregó que no se tienen los elementos que den certeza para que al incluir 10% de etanol en las gasolinas actuales, la calidad del combustible y las condiciones del aire de la zona metropolitana no representen un riesgo para la población.

Emisión de precursores

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial informó que hizo un estudio de manera interna en 2017 y en ese análisis se estableció que cuando se agrega etanol a los combustibles aumenta la emisión de precursores de contaminantes.