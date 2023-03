Ahora los vehículos que reinciden en malas prácticas de estacionamiento se verán retenidos por un inmovilizador, cuyo propósito es hacer conciencia del respeto de la vialidad pública y los espacios para personas en condición vulnerable.

La modificación del Reglamento de Movilidad, Transporte y Seguridad Vial de Guadalajara ha llamado la atención de peatones y conductores y esta fue su opinión en el Centro de la ciudad.

"Es un buen escarmiento porque así la gente va a aprender a que no tienen que hacer cosas que no van, o sea, realmente es bueno porque mucha gente no tiene conciencia sobre los demás y se preocupan más por sus necesidades que las necesidades de los demás. Entonces al momento en que ellos están en lugares que no deberían le están privando el derecho a las demás que sí tienen el derecho de estar ahí, es una acción muy prudente y hará que las personas piensen dos veces antes de hacer las cosas", dijo Marlene Rojas.

"Yo digo que sí está bien porque así controlan todo los carros que no cometan estos errores, porque luego provocan accidentes, dificultades y lo mejor es darle un espacio a quien lo necesita. Ahí tienes a los que se estacionan hasta en doble fila y luego ya hay hasta pleitos, broncas y todo; que yo y que tú y lo mejor es que sean conscientes de la situación y que tengan sus papeles autorizados y respetar el espacio que para eso es" compartió León Castro, adulto mayor.

"Yo creo que es algo de sentido común, porque nosotros, como en el caso en el que vivimos la situación (familiar en silla de ruedas) a veces es muy incómodo y muy pesado. Es como una falta de respeto a la persona, porque también puede hacer uso de cualquier parte y pues nosotras, que somos mayormente mujeres, a veces se nos complica el tener que levantar la silla o recorrer todavía un área más avanzada para poder llegar a un lugar. En nuestro caso podemos moverla a ella, pero hay personas que la tienen más difícil todavía, y pues no. Deja tú el costo de la multa, sino la conciencia de las personas que saben que deben respetar; yo digo entonces, ya cada quien que tome la decisión que quiera tomar", expresó Cinthya Castillo.

"Me parece muy bien que tengan esas medidas, porque no respetan la línea amarilla y cada quien llega y se pone donde quiera. Yo ocupo un espacio para pasar, por mi silla, ocupo la rampa y tampoco respetan la rampita; ahí hay un problema. Ojalá que sí lo hagan, porque solo así se aplica la gente, haciendo valer las leyes y así la gente va entendiendo qué no se debe de hacer" puntualizó Maricela Zepeda.

¿Por qué se aplicará el inmovilizador?

El inmovilizador podrá ser colocado con o sin la presencialidad del propietario, su conductor u otro pasajero, su aplicación tendrá una duración de 24 horas o hasta haber realizado el pago de la infracción, que va desde los 400 hasta los 4 mil pesos, después de que se efectúa el pago, la autoridad específica que tendrán 12 horas para remover el equipo. En caso de impago el vehículo procederá a ser llevado al corralón a manos de las autoridades correspondientes. inmovilizador.

La "araña" de inmovilización solo será aplicado a los conductores que reinciden en la siguiente lista de infracciones a la hora de estacionarse:

Áreas delimitadas como estacionamiento exclusivo, el cual no le corresponda como usuario.

Espacios asignados para bomberos, policía y servicios médicos.

Donde existan rampas y cajones en centros comerciales o fuera de ellos para personas con discapacidad.

Salidas de emergencia.

En doble fila.

Ciclovías.

Sobre áreas de servidumbre.

Banquetas.

Camellones.

Andadores peatonales.

Ciclopuertos.

En sentido contrario de la calle.

Lugares prohibidos con el señalamiento correspondiente.

¿Qué pasa si me opongo?

En las normas aplicadas al reglamento se describe que cuando una persona dificulte o se niegue a que se ejerzan las facultades de supervisión, inspección, sanción o de inmovilización, insulte o denigre al personal autorizado, será puesto a disposición ante la autoridad competente, por otro lado si el infractor realice cualquier maniobra, manipulación o daño en contra del dispositivo será acreedor a una multa de hasta 12 mil pesos y hasta 36 horas de arresto, de acuerdo con el Reglamento de Justicia Cívica del municipio.

