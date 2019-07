Inicia campaña de canje de armas en Tonalá

Este lunes comenzó la campaña de canje de armas por electrodomésticos en Tonalá, la cual se realiza en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), informaron autoridades municipales.

Las autoridades recordaron que el propósito de la campaña es recolectar armas y explosivos de manera voluntaria para su destrucción. Con esto, se busca reducir la presencia de estos artefactos en las calles y evitar el riesgo de accidentes en los hogares.

La campaña concluirá hasta el 24 de agosto. El centro de acopio se instaló afuera del edificio de la Presidencia Municipal de Tonalá, en la Zona Centro del municipio, y funcionará de lunes a viernes de las 09:00 a 15:00 horas. El canje es de manera anónima.

"Quienes decidan entregar armas que tengan bajo su posesión no serán sujetos a investigación alguna, no tendrán ninguna responsabilidad legal, no serán identificados, no se les requerirá ninguna documentación y el arma canjeada se destruirá en su presencia", detalló el municipio en un comunicado.

Se entregará a cambio un aparato electrodoméstico que equivaldrá al costo estimado del arma o explosivo que se llegue a canjear. Pueden ser desde licuadoras hasta pantallas, según un tabulador de la Sedena.

Al arranque acudieron el secretario general del Gobierno, Manuel Salvador Romero Cueva; el comisario Héctor Córdova Bermúdez; y por parte de la Sedena, el capitán Alain Prom Arteaga.

