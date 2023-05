Tras ampliar los programas y reducir las tasas de interés, la delegación en Jalisco del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda (Infonavit) suma siete mil 400 créditos en el primer trimestre del año, lo que representa un avance del programa operativo anual. “Los trabajadores están aprovechando el financiamiento con una menor tasa de interés, que seguirá hasta el término de la administración”, subrayó el delegado Ramón Gómez, quien acentuó que tres de cada 10 créditos se solicitan en Tlajomulco, y dos de cada 10 en Zapopan. Estos dos municipios representan la mitad de todos los créditos avalados en el Estado.

Entre los nuevos programas que tienen éxito, resaltó el caso de “Unamos Créditos”, con el que Jalisco tiene el mayor número de beneficiarios a nivel nacional.

Rodrigo Gil Ramírez, presidente de la Cámara Nacional de Vivienda (Canadevi) en Jalisco, subrayó que el Instituto está haciendo esfuerzos significativos en cuanto al abanico de productos para la colocación de créditos. “Lo que hemos hecho como industria es adaptarnos a las nuevas condiciones para ofertar los mejores productos a los derechohabientes”.

Gil Ramírez acentuó que hay más de 22 mil casas que están disponibles.

El Infonavit puntualizó que en 2022 cerraron su registro con 30 mil 404 créditos otorgados. EL INFORMADOR/A. Navarro

Dan créditos para viviendas sólo en colonias con servicios

Muchos trabajadores han abandonado sus viviendas porque no contaban con los servicios necesarios. Por eso el delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda (Infonavit) en Jalisco, Ramón Gómez, afirmó que en 2022 cambiaron las reglas para el otorgamiento de créditos para evitar que se repitan esas situaciones.

“Para que el Instituto otorgue un crédito debe estar dentro de la zona de consolidación urbana. Deben tener los servicios básicos que conocemos: agua, electricidad y drenaje. Ahora se establece que debe tener un centro de salud, que no esté más lejano de dos kilómetros de la ubicación, un centro de abastos, escuela, transporte. Si no los tiene, no se puede otorgar un crédito”.

“Para efectos de que se fije la meta, debemos de ver lo que se registra en Sistema de Registro Único de Vivienda”.

Remarcó que en marzo de 2022 llevaban dos mil 162 acciones en el Registro Único de Vivienda y terminaron el año con nueve mil 889.

“Afortunadamente, este 2023 ya llevamos tres mil 786 registros al mes de marzo. Si la industria de la vivienda incrementa y se terminan las casas, se van a dar más créditos hipotecarios. Esperamos superar la meta”.

Rodrigo Gil Ramírez, presidente de la Cámara Nacional de Vivienda (Canadevi) en Jalisco, coincidió en que ya no es posible otorgar un crédito del Infonavit a una vivienda que no cumpla con los servicios básicos.

Explicó que en el Registro Único de Vivienda tienen que cargar todos los documentos que lo avalan y tienen la autorización del Ayuntamiento en temas de drenaje, agua potable, electricidad, etcétera.

“Uno carga todos los planos georreferenciados y ellos con la información que tienen descargada pueden identificar todo. Si no cumples, no hay crédito. Sí quedó blindado el tema de que los nuevos créditos, a partir de las nuevas reglas de operación del Instituto: que estén destinados los créditos a las viviendas funcionales”.

Otra de las metas de la Delegación en Jalisco es abrir un cuarto centro de servicio en el municipio de Lagos de Moreno, para atender a la población que habita en Los Altos de Jalisco. Las otras oficinas están en Guadalajara, Tlajomulco y Ciudad Guzmán.

SIN NECESIDAD DE MATRIMONIO

Presumen “Unamos Créditos”

El delegado Ramón Gómez resaltó que el programa “Unamos Créditos” permite que los trabajadores unan sus créditos sin la necesidad de estar casados.

“En Jalisco ha sido muy exitoso este programa. Llevamos 11 mil 172 créditos a partir del 2019. Amigos o amigas están juntando sus créditos para tener una mayor capacidad de compra”.

Entre los beneficios de este programa destaca que los interesados pueden alcanzar un préstamo de hasta cuatro millones 671 mil 885 pesos de forma conjunta y obtener una tasa de interés fija que va desde 3.09% hasta 10.45%, dependiendo de su nivel de ingresos.

Dijo que otros cambios implementados tienen que ver con el incremento de las capacidades de crédito.

“Un trabajador que gana más de 12 o 15 salarios mínimos ya puede acceder a un financiamiento de dos millones 595 mil pesos, pero también aquel trabajador que gana un salario mínimo”.

Acentuó que también pasaron de 65 años a 70 años como edad de plazo para solicitar un crédito.

“Un trabajador que a los 50 años solicita un crédito, anteriormente tenía nada más 10 años para amortizar el crédito, por lo tanto se veía reducido. Pero ahora ya tiene 20 años para amortizar ese crédito”.

Además, iniciaron con la atención a los trabajadores sin empleo activo en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero con ahorros de Infonavit. Ya tienen 113 créditos formalizados.

“Es para esos trabajadores que no tienen una relación laboral activa, pero tienen un saldo de la Subcuenta de vivienda. El Instituto les presta a ellos, lo que viene siendo el 90% del saldo de la subcuenta de vivienda”.

Colocan 350 casas recuperadas

El Infonavit había anunciado que tenía 735 casas recuperadas de litigios que podía ofertar a precios más bajos. Sobre el avance de este programa, el delegado Ramón Gómez comentó que han colocado 350, ya que no todas las viviendas están cargadas en el sistema.

“Si una persona viene y pregunta, nosotros le damos el contacto al promotor… o el promotor también contacta al trabajador y le muestra las viviendas para ver cuál es la que quiere”.

Indicó que en algunas casas sale muy cara la reparación, por lo que no se pueden ofrecer. “Nosotros hacemos una revisión; incluso, que estén dentro de una zona de consolidación y que tengan todos los servicios”.

Por otro lado, recordó que existe un seguro que cubre daños en viviendas, al cual tienen derecho todos los trabajadores que pagan un crédito.

“Y hay que hacerlo valer porque es un derecho que tiene el trabajador”.

Los créditos no se autorizan cuando están alejadas las escuelas o los centros de salud. EL INFORMADOR/Archivo

GUÍA

Avanza cambiar deudas a pesos

Más de 100 mil créditos en Jalisco han sido cambiados de Veces Salario Mínimo (VSM) a pesos, informó Ramón Gómez. “Todavía tenemos pendientes 120 mil créditos. Ahorita, alrededor de 80 personas diarias, en promedio, vienen a hacer el cambio”.

Si su crédito Infonavit está denominado en Veces Salario Mínimo (VSM), puede evitar que la mensualidad suba en 2023 realizando la conversión del financiamiento a pesos a través de los créditos denominados en VSM, que registran un ajuste anual ligado al aumento del salario mínimo o a la Unidad Mixta Infonavit (UMI), la cual se calcula cada año con base en el incremento de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Según el Infonavit, si tramitó su crédito antes del 2016, lo más probable es que su financiamiento esté denominado en VSM. Por lo tanto, puede hacer la conversión a pesos a través de la nueva Ventanilla Universal de Responsabilidad Compartida de forma fácil y sencilla, desde la comodidad de su hogar.

Como parte de las ventajas están que las mensualidades y los saldos quedan fijos durante todo el plazo acordado, sin incrementos anuales.

CLAVES

Mejor rendimiento

Motivos. ¿Por qué conviene más un crédito Infonavit que uno bancario para comprar casa? Según el Instituto, ofrecen las mejores condiciones para que la gente acceda a un crédito: las tasas más bajas del mercado, créditos a la medida de sus necesidades y apoyo cuando tenga dificultades para pagar.

Ventajas. Afirma que paga menos quien gana menos: tasa desde 3.5 por ciento, no se requiere de un enganche para la solicitud de crédito, hay mensualidades fijas durante toda la vida del crédito y seguro de desempleo, incapacidad, siniestros o fenómenos naturales. “En caso de incumplimiento, las y los acreditados pueden acceder a una solución de pagos que se adapta a sus condiciones laborales y económicas”.

Cambios. Con la reforma a la Ley del Infonavit, explica que se generaron las condiciones para que más personas accedan a una vivienda adecuada que atienda sus necesidades. “Incrementamos el monto máximo de crédito, pasamos de 65 a 70 años la edad más el plazo para solicitar un crédito”.