Ayer venció la prórroga que otorgó el Infonavit para que los trabajadores pudieran reestructurar su crédito de Veces Salario Mínimo a pesos. En Jalisco, 99 mil derechohabientes concluyeron el trámite, de 249 mil que tenían créditos hipotecarios susceptibles a la conversión. “En diciembre cambiamos 40 mil 418 créditos…”, indicó el delegado en Jalisco, Ramón Gómez.

El programa de reestructura concluía el pasado 31 de diciembre, pero se dio una prórroga de 10 días. El funcionario recomendó hacer el cambio, ya que los créditos tendrían un impacto al alza ante el incremento al salario mínimo en el país. “La recomendación a los derechohabientes es que cambien su crédito en Veces Salario Mínimo a pesos para que no incremente su saldo”.

El incremento del salario mínimo del 20% impactará en el crédito de acuerdo a como se determine la Unidad de Medida y Actualización (UMA). “El año pasado fue de un 22% el incremento del salario mínimo y se impactó un 7% en el UMA”, dijo Gómez.

Este año se abrirán más etapas. Se puede pedir asesoría en el sitio https://micuenta.infonavit.org.mx o llamar al número 800-008-3900. También pueden acudir directamente a las oficinas del organismo en Avenida Juan Palomar número 37, en Guadalajara, donde reciben asesoría para la reconversión. “Hemos dispuesto de equipo de cómputo para que los trabajadores puedan llevar a cabo el cambio del crédito sin problemas”.

Prevén en febrero reactivar los cambios en créditos

Los trabajadores que no hayan realizado el trámite de reconversión hasta ayer, 10 de enero, podrán reestructurar su crédito hasta febrero. Ramón Gómez, delegado en Jalisco del Infonavit, detalló que no se trata de una ampliación, simplemente termina este 10 de enero y comienza otra etapa en febrero. “Hoy terminó el plazo de prórroga y, a partir de febrero, volvemos otra vez a trabajar”.

De acuerdo con el Infonavit en Jalisco, alrededor de 150 mil trabajadores no alcanzaron a realizar el trámite de un universo de 249 mil derechohabientes. “Se les está invitando, muchos no vienen porque no tienen la información. El programa tiene desde mayo de 2019, y en las mismas condiciones, lo que están realizando lo pudieron hacer desde entonces y no ahorita, muchos lo dejaron hasta el final”.

Añadió que la finalidad es cambiar todos los créditos de Veces Salario Mínimo a pesos para que los trabajadores se puedan beneficiar con este programa. “La prórroga hoy (ayer) termina, pero a partir de febrero volvemos nuevamente a iniciarla”, precisó.

En los próximos días el Infonavit realizará una actualización al sistema para pasar los créditos en Veces Salarios Mínimos a pesos con sus nuevos saldos. “Tenemos que esperar a que la gente a partir del 10 de febrero comience a bajar sus avisos de modificación salarial, es decir la nueva mensualidad que disminuyó la pueda obtener a través de la plataforma del Infonavit y presentarla a los patrones porque hay una modificación en esa retención”, comentó.

Agregó que acudirán a las fuentes de empleo para tener pláticas con los trabajadores y decirles cuál es el beneficio. “A partir de febrero nosotros tenemos que ir a las empresas, si los trabajadores no vinieron aquí vamos a ver cómo se comporta en febrero y si no vienen vamos a buscarlos a las empresas para que se beneficien”, concluyó.

"El programa tiene desde mayo de 2019 en las mismas condiciones, y lo que están realizando lo pudieron hacer desde entonces y no ahorita, muchos lo dejaron hasta el final"

Ramón Gómez, delegado en Jalisco del Infonavit

Saturan oficinas

Como buenos mexicanos, muchas personas dejaron para el último la reestructura del crédito hipotecario en el Infonavit de la modalidad Veces Salario Mínimo a Pesos, lo que ocasionó largas filas en las oficinas del organismo ubicadas en la Avenida Juan Palomar y Arias .

. Alejandro Becerra, un derechohabiente del Infonavit, llegó desde temprano para realizar el trámite. “Nos beneficia a todos porque te cambian el crédito a pesos y ahorita por la situación económica me parece que es un buen programa para todos los derechohabientes”, dijo este trabajador que adquirió su crédito hace 10 años para comprar una casa en Tonalá.

Margarita Mora, otra derechohabiente del organismo, llegó desde las 7:30 horas y salió después de las 14:00 horas. “Antes pagaba mil 600 pesos pero con este cambio pagaré mil 800 pesos, pero me reduce las mensualidades para terminar de pagar más pronto el crédito” , dijo.

, dijo. La entrevistada reconoció las bondades del programa, pero “lamentablemente el sistema estuvo lento porque estuvo fallando”.

Mario Vázquez Domínguez también a reestructurar su crédito. Antes pagaba mil 600 pesos, ahora pagará 2 mil pesos pero a menos años el crédito. “Ya con una tasa fija y con una fecha de vencimiento, y si lo dejaba así cada año iba subiendo según el salario mínimo era impagable, el tiempo se redujo y el monto de la deuda también”.

Víctor Hugo Ayala es otro trabajador que llegó a las 8:00 horas y también salió después de las 14:00 horas. “En mi caso me quedaron más altas porque yo también las puse más arriba para terminar de pagar más pronto, antes me rebajaban 2 mil 900 y ahora pagaré 3 mil 200. Con el crédito que estaba me quedaban 20 años y ya con la reestructura la voy a pagar a 12 años” .

. Maximiliano Gutiérrez fue el último que llegó a la fila para realizar el trámite. “Ahora sí que no sé, es mucha gente; como todos los mexicano, todo lo dejamos para el final”, concluyó.



Voz del experto

Luis Alberto Güémez, experto financiero

Recomiendan el ajuste en el formato de deuda

El reestructurar un crédito establecido en Veces Salario Mínimo por pesos traerá más beneficios que afectaciones porque crecerá más que la inflación, asegura el experto financiero Luis Alberto Güémez.

El también catedrático de la Universidad Panamericana explicó que lo que menos conviene es tener la deuda indexada al salario mínimo porque crecerá mucho más que la inflación y más que los pesos nominales. “Lo que hemos estado viendo es que los aumentos a los salarios mínimos han sido mucho más altos que la inflación y obvio lo que no conviene es deberlo en salario mínimo”.

Comentó que a pesar de estos beneficios son muy pocas las personas que han reestructurado su crédito.

Lamentó que sea apenas una tercera parte de los acreditados del Infonavit que hayan realizado la reestructura.

Señaló que el 2023 traerá grandes desafíos en materia financiera debido a una recesión prevista en Estados Unidos que pegará a México.

“Entre menos flujo nos quite ese crédito tendremos una preocupación más. No lo piensen mucho la decisión es cambiarlo a pesos, no lo dejen por favor y háganlo cuanto antes, yo creo que se deben utilizar los medios que tengamos a nuestro alcance para que vayan y que hagan el cambio porque son muchos los beneficios”, concluyó.

CT