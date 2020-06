Indagan a policías de Ixtlahuacán por homicidio de joven

A un mes de que se registró la muerte de Giovanni, un joven que presuntamente falleció al ser golpeado por policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, quienes lo arrestaron, la Fiscalía investiga a “personal en activo”; es decir, que continúa con sus labores.

El fiscal estatal, Gerardo Octavio Solís, aseguró que además de ese hecho hay dos carpetas de investigación contra oficiales de esa demarcación. Al menos una involucra al comisario.

Afirmó que el municipio no les reportó que la captura del joven se diera porque éste no traía un cubrebocas puesto, un rumor que se difundió en redes sociales. “Únicamente se hace referencia a una detención administrativa de una persona agresiva”.

No descartó que el alcalde de Ixtlahuacán, Eduardo Cervantes, quien negó haber sobornado a la familia para que no difundiera el video de la aprehensión, también sea penalizado en caso de que haya obstaculizado la indagatoria.

Rueda de prensa del Fiscal Estatal y el Coordinador de Seguridad en Jalisco sobre los hechos registrados en Ixtlahuacán de los Membrillos.https://t.co/jmOpwe1emn — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) June 4, 2020

La Fiscalía pidió no despedir a policías bajo sospecha: alcalde

El alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos, Eduardo Cervantes Aguilar, afirmó que una vez que tuvo conocimiento de la muerte del joven Giovanni, registrada a principios de mayo, dio aviso al Ministerio Público de la Fiscalía estatal para que éste se hiciera cargo de la investigación. Pero la dependencia, afirmó, le solicitó que ningún elemento fuera despedido para poder indagar el caso.

“Vino la Policía Investigadora para deslindar responsabilidades. He tratado de no entorpecer el tema; no he preguntado mucho. Todo lo que han pedido, de documentos, yo les dije que les dieran todas las facilidades y si hay alguna responsabilidad contra algún elemento, que se ejerza la ley. Ese es mi posicionamiento”.

Sin embargo, el munícipe reconoció que el Ayuntamiento no hizo una investigación propia.

Antes dijo desconocer “a ciencia cierta” cómo ocurrieron los hechos en los que Giovanni fue detenido por policías municipales y entregado sin vida a sus familiares.

El tema está relacionado con abuso de autoridad, y según los parientes del joven, éste fue obligado a subir a la patrulla entre golpes y empujones la noche del 4 de mayo porque no traía un cubrebocas puesto (una medida para evitar contagios de COVID-19). La Fiscalía, por su parte, afirmó que eso no consta en la investigación.

Se le preguntó al alcalde sobre la causa de muerte del joven. Respondió que ese no es su trabajo (aunque la Policía municipal está bajo su mando) pero que “si hay algún detenido por alguna falta administrativa no me informan de eso”; únicamente cuando son temas “de trascendencia”.

También negó haber intimidado a los familiares de Giovanni, quienes denunciaron ser amenazados por él para que no compartieran el video que grabaron del arresto. “Esa no es mi manera de conducirme. Nunca le he ofrecido dinero a nadie. Al contrario, informé a las autoridades correspondientes”.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) inició una queja de oficio y emitió medidas cautelares al respecto.

“Es inaceptable el uso excesivo de la fuerza y el maltrato a personas por parte de autoridades policiales”, finalizó el organismo.